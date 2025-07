La Cambra de Terrassa ofereix una nova i original formació sobre transformació digital per a pimes

La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa un curs nou i original de “Transformació Digital i Canvi Organitzacional” obert a empreses de tot l’Estat. La corporació terrassenca ofereix una formació en línia totalment subvencionada i dissenyada per ajudar les petites i mitjanes empreses a fer front als reptes del canvi digital. El curs s’emmarca dins del projecte europeu EULEP (European Learning Experience Platform), que es troba ja en la seva recta final després de tres anys de treball amb la participació de vint entitats de vuit països.

La formació, que s’impartirà del 15 de setembre al 31 d’octubre de 2025, és gratuïta i està oberta a professionals, comandaments intermedis i directius de pimes de tot Espanya. L’objectiu és capacitar perfils clau dins de les organitzacions perquè liderin i planifiquin amb èxit els processos de digitalització i adaptació dels equips humans. El contingut està disponible en castellà i les inscripcions es poden realitzar fins al 5 de setembre a través de la web https://cambraterrassa.org/agenda/si-transformacion-digital-y-cambio-organizacional.

“La transformació digital és una necessitat per a la competitivitat de les empreses. Aquest curs aporta coneixements pràctics i aplicables al dia a dia dels negocis”, destaca Anna Pajarón, responsable de Projectes Internacionals de la Cambra.

El programa formatiu equival a 20 hores de formació presencial i combina mòduls en línia a través de la plataforma Moodle EULEP amb tres tallers en directe i el suport personalitzat d’un tutor en línia. Entre els temes que s’hi tracten hi ha la diagnosi de la maduresa digital de les empreses, la planificació del canvi, les "power skills" per liderar-lo, la comunicació interpersonal i la sostenibilitat digital.

Premi al millor pla de transformació digital

Un dels grans atractius del curs és la possibilitat d'optar al premi al Millor Pla de Transformació Digital i Canvi Organitzacional, que reconeixerà les propostes més innovadores i aplicables a la realitat empresarial. El jurat estarà format per experts de la UOC, la Cambra de Comerç de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa. Els guanyadors rebran com a premi un viatge a Brussel·les amb totes les despeses pagades, on podran fer "networking" amb altres participants destacats dels vuit països implicats en el projecte.

Formació a mida de les necessitats empresarials

El curs ha estat desenvolupat a partir d’un ampli estudi de necessitats formatives, basat en més de 700 respostes d’empreses europees. L’enquesta ha detectat una manca generalitzada de capacitació en àmbits com la intel·ligència artificial (IA) i la realitat virtual (RV), així com la necessitat urgent d’estratègies de transformació digital efectives. La formació ofereix, així, una resposta directa a aquestes mancances, amb materials creats amb el suport de cambres de comerç i institucions de formació de tot Europa.

EULEP: un projecte europeu per a la formació digital

EULEP (European Learning Experience Platform) és un projecte europeu de quatre anys (2022–2025), liderat per Eurochambres i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. Reuneix vint entitats de vuit països —Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, Àustria, Letònia, Xipre i Turquia— que col·laboren per impulsar l’excel·lència en la formació professional i adaptar-la als reptes digitals i d’innovació actuals.

A Catalunya, la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell de l’FP de l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya lideren la implementació regional del projecte.

L’objectiu d’EULEP és fomentar la formació professional contínua en tecnologies digitals avançades, especialment en intel·ligència artificial (IA), realitat virtual (RV) i innovació social (IS). També treballa per consolidar l’educació i la formació professional contínua (FPC) i l’aprenentatge al llarg de la vida, promovent la col·laboració entre empreses, centres de formació i hubs d’innovació digital europeus.