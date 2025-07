Terrassa connecta empreses emergents i consolidades en el sector audiovisual

Un aparador per presentar propostes davant d’empreses consolidades i entitats financeres. Vuit empreses emergents amb alt potencial de creixement han exposat aquest dijous els seus projectes en un "Open Innovation Day" organitzat per la Cecot i l’Ajuntament de Terrassa i centrat en l’àmbit audiovisual.

Els participants han valorat especialment la possibilitat de fer contactes, intercanviar experiències i establir col·laboracions. “Crec que és un esdeveniment més de 'networking', d’establir relacions i crear contactes que no pas buscar finançament”, ha explicat Ricard Marcet, responsable d’estratègia digital de Brandam Digital, una agència de màrqueting fundada el 2023 que aposta per la IA generativa. “Hem vingut a presentar un programa de consultoria. Idealment m'encantaria que d’aquí sortíssim amb algun nou client o algú que vulgui seguir parlant”, ha detallat en declaracions a aquest diari. Marcet ha instit en què l’objectiu era “veure contactes interessants, possibles clients o col·laboradors”, i ha destacat una conversa amb un estudi que també aposta per la IA: “Dèiem de compartir coneixement, estar més en contacte”.

En la mateixa línia, Néstor Alfaro, CEO i desenvolupador de Drop of Pixel, ha remarcat: “Actes com aquest són una molt bona oportunitat per mostrar el teu producte i fer un bon 'networking'”. També Pol Rosset, CEO de WindowSight —una plataforma de "streaming" per gaudir d’art visual a televisors—, ha defensat la importància de connectar amb el talent local: “Coneixes bé la gent de Barcelona o dels Estats Units, i aquí també hi ha empreses xules, que fan coses innovadores”.

Ricard Marcet i Eduard Martí, de Brandam Digital, durant la seva presentació

Nebridi Aróztegui

Sobre les sinergies entre empreses consolidades i emergents, Marcet ha dit que les primeres “tenen una experiència que potser nosaltres no tenim, però poden veure en nosaltres una oportunitat de revisar els seus processos i innovar”. Alfaro ha coincidit: “Les consolidades poden aportar experiència i les petites, innovació. Moltes grans empreses són més estàtiques i necessiten aquest ganxo, aquesta bogeria de l’inici”. Rosset ha afegit: “Les consolidades tenen bagatge i poden fer projectes grans, però també són més lentes. Les ‘start-ups’ poden arriscar més. Ens necessitem mútuament”.

El CEO de WindowSight ha comentat que tenen ganes de fer créixer la seva empresa a Terrassa malgrat les pressions de marxar a Barcelona. El jove egarenc ha valorat la presència d’escoles especialitzades en l’àmbit audiovisual i el potencial de la ciutat, tot i no haver fet ús de forma directa de les infraestuctures de què disposa.

“Tenim el Parc Audiovisual, el CITM, l’Escac i moltes empreses i amb tot això podem aconseguir una gran indústria dins de la ciutat i reforçar-nos els uns els altres. Si ho aconseguim, Terrassa serà molt més potent tant a nivell estatal com europeu”, ha sostingut Alfaro, que ha demanat reforçar les relacions entre els diversos agents de l’ecosistema. “S'haurien de treballar d'una forma molt més exagerada del que s'ha fet. Si no, cadascú es queda com una petita illa i una cosa que pot créixer de forma exponencial es queda en mirar de créixer cadascú per la seva banda”, ha opinat.

Marcet ha reclamat dinamitzar més els recursos locals i establir vincles entre centres formatius i espais com el Parc Audiovisual. També ha demanat “tenir un ull en la revolució de la intel·ligència artificial en la producció audiovisual; no quedar-se només amb platós gegants, i en ensenyar, a les escoles, a rodar cine de la forma tradicional”.