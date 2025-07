Les cambres aplaudeixen el decret llei per agilitzar els projectes de generació d'energia renovable

La Cambra de Comerç de Terrassa i la resta de Cambres de Comerç catalanes han celebrat l'aprovació del decret llei 12/2025 per agilitzar la burocràcia i la tramitació de projectes d'energies renovables i emmagatzematge i augmentar així la resiliència del sistema elèctric català. En aquest sentit, els ens camerals aplaudeixen que un dels primers projectes per reduir la burocràcia administrativa estigui orientat en avançar en la transició energètica. En un comunicat, les cambres reafirmen la necessitat d'orientar les polítiques públiques cap a la lluita contra el canvi climàtic, començant per les fonts d'energia i corregir les dificultats normatives.

Les cambres destaquen que una de les novetats que inclou el decret és que per primer cop el dret català reconeix les instal·lacions de renovables i emmagatzematge com a infraestructures d'interès públic superior. Concretament, comptaran amb una importància pública per sobre d'altres interessos i es considera que contribueixen a la salut i a la seguretat públiques.

A més, els ens camerals constaten que per primer cop hi ha un "marc clar" per als projectes d'emmagatzematge mitjançant bateries independents i híbrides i que es promourà un ús eficient dels sòls per a les bateries.

Les Cambres també subratllen que l'èxit de motes d'aquestes mesures dependrà de la "voluntat política i tècnica" de prioritzar aquests projectes d'energia renovables i d'emmagatzematge considerats d'interès públic superior.

Per últim, el Decret 12/2025 preveu les modificacions en matèria urbanística per integrar millor les instal·lacions renovables i d'emmagatzematge en la planificació de territori i recorda que una dels obstacles per al desenvolupament de projectes eòlics i solars a Catalunya ha estat la "manca d'encaix" en les categories de sòl definides pels plans urbanístics municipals.