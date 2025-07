Lleuger descens de l'ocupació després de quatre mesos seguits d'augments

Després de quatre mesos consecutius d'augments i d'haver registrat més d'un rècord històric, el nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social va recular el juny. Segons les dades provisionals publicades per l'Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el primer mes d'estiu va tancar amb 102.845 egarencs ocupats, pels 103.690 que es comptaven un mes abans. Així, es va registrar un lleuger descens de 845 persones i, en termes percentuals, d'un 0,81%.

En aquest mes l’afiliació acostuma a disminuir, per bé que l'any passat va augmentar un 0,61%. La davallada d'enguany s'explica pel descens en l'ocupació femenina, havent passat de 49.025 afiliades el 31 de maig a 48.120 el 30 de juny, 905 menys (-1,85%). En canvi, l'ocupació masculina ha augmentat un 0,12%, passant de 54.660 a 54.725 afiliats, 65 més.

El descens s'ha centrat en els treballadors de nacionalitat espanyola, amb una caiguda d'un 0,96%. Entre els estrangers ha augmentat el nombre de treballadors un 0,14%.

Per grups d'edat, l'única franja on ha augmentat el nombre de treballadors ha estat la de menors de 30 anys, passant de 19.200 al maig a 19.355 al juny (+155; +0,81%). En la de 30 a 44 anys el descens ha estat de 375 persones i un 1,11%; en la de 45 a 54 anys, de 365 afiliats i un 1,18%, i en la de 55 anys o més, de 260 treballadors i un 1,31%.

En el capítol de les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents–, també s'ha registrat una reducció. Segons les dades provisionals de l’Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el mes de juny ha acabat amb 107.555 afiliacions de residents a Terrassa a la Seguretat Social, 1.505 menys (-1,38%) que les 109.060 del maig.

La indústria resisteix

A la indústria han crescut de les 17.355 del maig a les 17.445 del juny, però a la resta de grans sectors d'activitat econòmica hi ha hagut disminucions, especialment en el serveis, on han caigut un 1,89%, passant de 82.635 a 81.090, 1.545 menys.

Per tipus de relació laboral, l’afiliació ha minvat tant en el treball per compte d'altri (-1,52%) com per compte propi (-0,32%).

En la comparativa anual, en canvi, s'observen increments tant en el nombre d'afiliats (+1,49%) com d'afiliacions (+1,57%). Els afiliats han augmentat tant entre els terrassencs amb nacionalitat espanyola com estrangera i tant en homes com en dones. També en tots els grups d'edat, excepte el de 30 a 44 anys. Les afiliacions, per la seva banda, han crescut en tots els sectors d'activitat i en ambdós tipus de relació laboral.