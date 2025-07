Els aranzels, l’arma de Trump

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

La manera de negociar de Trump ja no és cap sorpresa. A l’abril van anunciar uns esbojarrats aranzels per fer marxa enrere tot just una setmana després i iniciar negociacions que van molt més enllà. Tot i que la data límit inicial del 9 de juliol per arribar a acords s’ha posposat a l’1 d’agost, els escassos acords comercials ja tancats amb el Regne Unit i el Vietnam aporten informació rellevant dels múltiples objectius dels Estats Units amb aquestes negociacions, que excedeixen de bon tros la fixació de determinats nivells d’aranzels.

En primer lloc, Trump descarta les negociacions comercials multilaterals, substituint-les per acords bilaterals, on els EUA pretenen imposar la seva posició de força per aconseguir múltiples concessions en diferents àmbits per part dels seus socis comercials, que volen continuar venent als EUA.

Amb aquesta guerra d’aranzels, Trump té una excusa per negociar amb cada soci tota mena d’acords sota el paraigua d’un acord comercial. Entre altres objectius clars, hi ha l’eliminació de barreres no aranzelàries actualment vigents a molts països que afecten les eventuals exportacions nord-americanes. Aquestes barreres són múltiples: des de regulació a les tecnològiques, a normes sanitàries per a productes agrícoles, tràmits i autoritzacions, subvencions a empreses i indústries, o càrregues com els impostos digitals.

Una de les prioritats, com s’ha vist a les negociacions amb el Canadà, és eliminar les restriccions a l’activitat de les grans tecnològiques nord-americanes. El Canadà ha retirat l’impost digital. Aquests impostos digitals presents en alguns països europeus són un dels principals esculls per a l’acord amb la UE. La cooperació tecnològica, descartant la inclusió de components xinesos i comprometent-se a utilitzar tecnologia nord-americana, és un altre dels factors determinants dels acords. Els Estats Units volen assegurar la seva supremacia tecnològica i d’intel·ligència artificial davant la Xina. La guerra aranzelària és només l’excusa per assolir altres objectius, i un dels prioritaris és intentar allunyar la Xina el més possible de les cadenes de subministrament i de la tecnologia utilitzada pels socis comercials dels EUA. Coneixent la posada en escena de Trump no es poden descartar nous moments de tensió, però posteriorment arribar a successius acords.