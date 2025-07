DC Fine Chemicals, premi a Creixement Industrial als Reconeixements Empresarials PIMEC Vallès Occidental 2025

L’empresa terrassenca DC Fine Chemicals ha estat distingida aquest dilluns amb el Premi a Creixement Industrial en el marc dels Reconeixements Empresarials de PIMEC Vallès Occidental 2025, celebrats a l’Auditori del Banc Sabadell de Sant Cugat del Vallès. L’acte, que ha comptat amb la participació d’autoritats, empresariat i representants institucionals, ha reconegut el paper clau de les pimes en l’impuls econòmic i social del territori.

Amb seu a Terrassa des de fa dos anys, DC Fine Chemicals s’ha consolidat com un referent europeu en la producció i distribució de química fina per als sectors farmacèutic, diagnòstic i de ciències de la vida. L’empresa ha experimentat un creixement exponencial des de 2022, destacant tant per l’ampliació de la seva capacitat logística —gràcies a una inversió de 7 milions d’euros en una nova seu de 3.050 m²— com per la seva aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Actualment, compta amb més de 3.000 productes al seu catàleg i exporta a més de 40 països. A més, disposa de certificacions internacionals com l’ISO 9001, ISO 14001 i GDP, i ha rebut la medalla de bronze d’Ecovadis per la seva gestió responsable.

L’acte ha estat conduït per la periodista Aina Galduf i ha inclòs una ponència inspiradora del consultor Genís Roca sobre els reptes de futur per a les pimes. Fa uns dies, en el marc de la reunió del jurat, el president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier Pujol, va posar en valor el dinamisme del teixit empresarial comarcal i la importància de reconèixer iniciatives que combinen “creixement, innovació i compromís amb el territori”.

Les empreses premiades en la resta de categories han estat:

El premi Comerç de proximitat és per a Apassiona’t, de Ripollet - Un obrador de pa artesà amb més d’un segle de tradició familiar, que combina qualitat, innovació i arrelament al cor de Ripollet. Amb mirada al futur i compromís local, és exemple viu de comerç de proximitat fet amb passió i identitat

El premi Impuls a la Formació Professional i al Talent és per a l'Escola Superior de Negocis de Sant Cugat (ESN) - Forma professionals en cicles superiors clau amb una aposta per la qualitat, la innovació i la connexió real amb l’empresa. Amb formació presencial i en línia, impulsa el talent i reforça el teixit econòmic del Vallès.

El premi Empresaris Joves recau enguany en l’impuls innovador de AloaltoFoods, amb seu a Cerdanyola del Vallès - Fundada el 2022 per tres joves emprenedors a Cerdanyola del Vallès, Aloalto cultiva la primera Oku Berry europea amb agricultura vertical, sostenible i d’altíssima qualitat. Amb innovació agrotech i aposta pel luxe responsable, han conquerit cuines Michelin i revolucionen el sector agroalimentari.

El premi Pime innovadora és per a Robin Hat, de Rubí, Barcelona - Robin Hat transforma el sector sanitari amb gorros quirúrgics que combinen disseny i tecnologia, com el RobinCam, una innovadora eina per a la formació mèdica. Amb responsabilitat social i esperit global, aporten color, innovació i compromís des de Catalunya al món.

El guardó a l’Associacionisme se’l fa mereixedor el GEIC – Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya - El GEIC és l’entitat que representa més de 170 professionals i 210 centres d’idiomes i reforç a Catalunya, actuant com a lobby i oferint suport integral als seus membres. Amb una vocació cohesionadora i professional, impulsa la millora del sector a través de serveis, formació i accions col·lectives com el 1r Congrés d’Escoles d’Idiomes.