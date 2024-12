Proposen el terrassenc Pere Soler com a nou conseller de la CNMC

El Consell de Ministres ha proposat aquest dilluns la designació de cinc consellers de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) entre els quals hi ha l’exdirector general dels Mossos Pere Soler Campins.

Nascut a Terrassa el 1967, Soler Campins va ser director general de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el 2022, president del Tribunal Arbitral de Terrassa i regidor de CiU a Terrassa entre el 2011 i el 2015. També havia estat director de Serveis Penitenciaris de la Generalitat (2013-2016) i després de deixar els Mossos d’Esquadra va ser assessor del Departament d’Empresa i Coneixement entre 2018 i 2021.

Llicenciat en Dret per la UAB, és advocat i especialista en dret mercantil i europeu, i ha exercit com a docent en diverses escoles superiors d’estudis universitaris i col·legis d’advocats. El 2017 va ser nomenat director general dels Mossos, i va ser processat i finalment absolt per part de l’Audiència Nacional juntament amb el major dels Mossos Josep Lluís Trapero.