El Govern autoritza a garantir l’aval de l’ICF a Celsa per facilitar la seva operativa

El Govern ha autoritzat al Departament d’Empresa i Treball i al Departament d’Economia i Finances a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances (ICF) ha atorgat al grup siderúrgic vallesà Celsa per un import màxim de 35 milions d’euros i fins al 31 de desembre del 2025.

D’aquesta manera, l’executiu català ha explicat que es vol continuar generant confiança als proveïdors energètics i optar a millors condicions, en una de les partides més rellevants de costos pel grup amb seu a Castellbisbal. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar l’operativa de Celsa durant la nova etapa de transformació d’un dels principals grups siderúrgics d’Europa i primer productor del continent d’acer circular de baixes emissions.

Es tracta d’un “sector estratègic pel procés de reindustrialització de Catalunya que aposta per un model productiu més sostenible on la descarbonització i l’economia circular tenen un paper rellevant”, afegeix el Govern.

Amb aquest acord es garanteix l’equilibri patrimonial de l’ICF pel menyscabament tant de capital com d’interessos que es puguin derivar de la formalització per l’ICF d’un o diversos avals a favor de Celsa OpCo, SAU (anterior Barna Steel, SA), o qualsevol empresa del grup Celsa, de fins a un import màxim de 35 milions d’euros amb un termini de durada no superior al 31 de desembre de 2025, com a garantia davant dels seus proveïdors.

El grup siderúrgic vallesà ha engegat recentment el procés per a l’entrada en el seu capital, amb un 20%, d’un inversor espanyol amb vocació industrial. Es tracta del següent pas que la companyia havia de fer d’acord amb els compromisos que els actuals accionistes van pactar amb el Govern central quan es van fer càrrec de la companyia.

La companyia ha contractat Grant Thornton com a assessor financer per determinar el valor raonable de mercat de l’operació, i Citigroup com a assessor de la col·locació privada.

A finals de novembre, la siderúrgica va anunciar que havia venut les seves filials al Regne Unit (Celsa Steel UK) i Finlàndia, Noruega, Suècia i Dinamarca (Celsa Nordic) per reduir el seu endeutament.

Gairebé un mes abans, la junta general d’accionistes de Celsa Steel SA, societat matriu del grup vallesà, va aprovar una ampliació de capital en metàl·lic de 166 milions d’euros per invertir a augmentar la seva eficiència.