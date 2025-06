Terrassa acull una jornada internacional per impulsar el talent i la innovació en el tèxtil

Una cinquantena de professionals del sector tèxtil s'han reunit a Terrassa en una jornada internacional centrada en el talent, la innovació i el suport a les petites i mitjanes empreses. L’esdeveniment, organitzat pel clúster Tèxtils.CAT (abans AEI Tèxtils) sota el títol “Talent i Innovació Tèxtil: Impulsant la Indústria del Demà”, va tenir lloc el passat dijous i va posar de manifest el paper estratègic del sector en les transicions digitals i verdes que viu la indústria europea.

Amb la participació de representants d’empreses, universitats i institucions d’arreu d’Europa, la jornada va servir per compartir coneixement, bones pràctiques i casos d’èxit en el marc dels projectes europeus ADDTEX i xBUILD-EU, coordinats pel mateix clúster amb seu a Terrassa. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu enfortir la competitivitat del sector tèxtil a través de la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament de noves competències.

Un dels moments més destacats de la jornada va ser la presentació de casos reals d’empreses com Tèxtil Tapias, Finsa – Job Group i Medicare System, que han rebut finançament europeu per impulsar projectes innovadors. Aquestes experiències van evidenciar com l'accés a recursos i coneixement pot marcar la diferència per a les pimes a l’hora d’afrontar reptes tecnològics i mediambientals.

També es van mostrar exemples de col·laboració exitosa entre món acadèmic i empresa, com els projectes de LIASA – La Industrial Algodonera i Sensing Tex, que van destacar el gran paper dels partenariats generats pel projecte ADDTEX en innovació i desenvolupament de competències.

Noves generacions

En paral·lel, la jornada va obrir un espai per al debat sobre les noves generacions, amb Pere Ejarque, de la Cecot, que va abordar les diferències generacionals i culturals que impacten en el desenvolupament del talent. També hi va haver una taula rodona sobre la “Visió de futur per part dels joves i les PIMEs”, moderada per Mònica Ardanuy, professora de la UPC, amb la participació de talents emergents (estudiants de la UPC, Universitat de Borås i Universitat de Florència) i empreses líders com Hilados Egarfil I Texfire Technical Fabrics, que varen compartir les seves

perspectives sobre el futur del sector tèxtil.

La jornada va incloure una sessió dinàmica de “Speed Dating: el talent es troba amb la indústria”, que va fomentar connexions directes entre els joves estudiants i empreses del sector; la Textile ETP va parlar sobre noves oportunitats per al talent, la innovació i l’economia circular en l’àmbit tèxtil, i es va presentar el nou Horizon Partnership, dedicat exclusivament a la indústria tèxtil: “Textiles of the Future”.

Des de Tèxtils.CAT esperen que els debats i les connexions establertes durant l’esdeveniment accelerin encara més l’adopció de solucions verdes i digitals, reforcin les competències de la força laboral i enforteixin la col·laboració intersectorial, tots ells factors clau per a l’èxit a llarg termini de la indústria tèxtil europea.