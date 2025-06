"Acceleració en Òrbita" torna per impulsar sis empreses locals

Mitja dotzena d'empreses de Terrassa i rodalia podran impulsar el seu creixement o internacionalitzar-se a través d'una nova edició del programa "Acceleració en Òrbita", la dotzena, que impulsen l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i Pimec. A partir de l'1 de juliol i fins el 5 de setembre, les pimes i persones autònomes innovadores i amb potencial de millora de l’àrea de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls poden presentar-se a la convocatòria a terrassainnovacio.cat/acceleracio-en-orbita-2025.

L’Ajuntament, la Cambra i Pimec seleccionaran al setembre un total de sis empreses que es beneficiaran gratuïtament de diferents accions de suport encaminades a definir i implementar un pla de creixement adaptat a les seves necessitats específiques.

Durant els darrers mesos de l’any, les empreses seleccionades assistiran a sessions de formació (quatre hores en total) i gaudiran de 30 hores d’assessorament personalitzat a càrrec de professionals experts, accés a xarxes de contactes internacionals i suport en la definició d’un pla de creixement. Al llarg de les onze edicions anteriors, "Acceleració en Òrbita" ha beneficiat un centenar d’empreses, com ara Doiser, Lucid, Babau Barcelona, Sortem, Comser, Duran Arquitectes, Vytrus, Creixem, La Unión Elèctrica, Bercofred o Malltex, entre altres.

El regidor d’Innovació, Joan Salvador, ha fet una crida a les empreses a presentar-se a l'actual convocatòria: "Aquesta és una oportunitat única per a qualsevol pime o persona autònoma del territori que tingui un perfil innovador i que vulgui fer un pas endavant: augmentar les vendes, obrir-se a nous públics o (per què no?) arribar al mercat internacional; i a més fer-ho acompanyat i assessorat per poder fer-ho amb garanties".

Salvador també ha agraït la participació al programa de la Cambra de Comerç de Terrassa i de la patronal Pimec, així com el suport del Ministeri de Ciència i Innovació i de la Diputació de Barcelona. "Aquest és un bon exemple de col·laboració entre diferents nivells de l’Administració i els agents econòmics, que sovint és l’única via de tirar endavant accions que realment funcionin. Per molt que l’Ajuntament tingui la iniciativa i aporti recursos per posar-lo en marxa, sense la Cambra i Pimec, sense la seva expertesa i coneixements, 'Acceleració en Òrbita no seria possible'", diu el regidor.