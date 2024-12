Vuit milions d’euros per a la retirada d’amiant a Catalunya

S’ha anunciat una nova convocatòria de subvencions per fomentar la retirada de materials d’aïllament i construcció que continguin amiant. Amb una dotació pressupostària de vuit milions d’euros, la Generalitat vol minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública. El període per presentar sol·licituds començarà el pròxim 15 de gener i es tancarà quan s’exhaureixi el pressupost o, com a màxim, el 28 de novembre.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada, el transport i el tractament dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari, amb un percentatge del 100% de les factures presentades i un màxim per metre quadrat de coberta segons la superfície afectada.

L’amiant, prohibit des de fa anys però encara present en moltes estructures, suposa un risc greu per a la salut pública i el medi ambient. L’exposició prolongada a les fibres d’amiant pot provocar malalties com el càncer de pulmó. Aquesta iniciativa de la Generalitat busca minimitzar aquests riscos mitjançant una gestió adequada dels residus i la promoció de pràctiques segures per a la seva retirada.

Terrassa, la segona

Terrassa amb 11.285,32 tones, és la segona ciutat de Catalunya després de Barcelona amb més presència de fibrociment. D’aquest cens publicat pel Govern, que ha de servir de guia en la lluita per l’erradicació de l’amiant, es desprèn que unes 7.600 edificacions de la ciutat contenen amiant, és a dir, un 30% de les construccions privades i un 12% de les públiques.

En conjunt, es calcula que hi podria haver 4 milions de tones d’amiant a Catalunya. La prioritat, segons el Govern, serà la retirada de les teulades en més mal estat.