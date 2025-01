Terrassa tanca aquest 2024 just per sobre de les 12.000 persones aturades – concretament 12.003 persones -, un nombre que ha crescut en 67 persones respecte del mes de novembre. Després de la petita baixada que es va observar el mes anterior, aquest desembre ha tornar a superar aquesta barrera. És bastant habitual que per aquesta època de l’any s’incremetin el nombre de les llistes d’aturats. De fet, des de la pandèmia, només l’any 2022 va experimentar un decreixement en nombre d’aturats durant el desembre. I la xifra de 67 persones d’aquest 2024 no és pas alta amb respecte d’anys anterior.

Fent una comparativa amb el desembre del 2023, sí que hi ha bones notícies. Es pot observar una clara dinàmica decreixent en el nombre total d’aturats a Terrassa. I és que es va començar l’any amb 12.582 persones aturades, i en dotze mesos, aquest nombre s’ha reduït en més de 500 persones, o el que és el mateix, s’ha reduït en un 0,75%. Val a dir que les xifres totals de l’atur a Terrassa voregen els millors registres dels darrers setze anys. De fet, el passat mes de juny va ser la primera vegada que es reduia la xifra total per sota de les 12.000 persones en aquest període de temps. I ara es comença un 2025 optimista, amb la xifra total just tres persones per sobre d’aquest nombre.

67 persones més a l’atur