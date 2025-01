Què esperem pel 2025?

Gabriel Izard, Economista

Podríeu beure una porció individual de vi envasat en una llauna? Potser sembla un invent absurd que trenca l’essència de l’art dels amants de la cultura del vi, però alguns no ho veuen així. De fet, algunes empreses hi ha apostat de valent. L’empresa portuguesa Sociedade dos Vinhos Borges nascuda a 1884 ho fa. És una història interessant d’adaptació per una sèrie de fets coincidents: durant la covid varen baixar les vendes en més del 25% (el 55% de les vendes d’aquesta empresa són internacionals). Llavors van decidir enllaunar el seu Vinho Verde amb l’objectiu que es consumís fred i a l’aire lliure i adreçar-se a un consumidor jove acostumat a categories com la cervesa lleugera. Varen veure que existien alguns vins blancs en llauna a altres països i tenien una alta graduació, d’entre 13 i 14 graus i, però el seu vi fermentat i enllaunat només té 9 graus. La seva proposta gaudeix de molt bona acollida en un país tan ortodox al món del vi com el portuguès, i també en mercats exteriors en què foragita les reticències derivades de diversitat cultural arribant ja a 32 països i a països africans o el Marroc.

A casa nostra, en Joan Anton Romero va fundar el 2021 la Glass Canned Wines, per envasar i comercialitzar també vins en llauna. El fet que als Estats Units hi ha un gran consum en llauna va ajudar a prendre la decisió per l’envàs resistent, reciclat i reciclable com és la llauna. Amb el missatge de ser socialment responsable amb l’entorn, el medi ambient i les persones aquesta empresa segueix els passos ESG (Evironment, Sustainable and Governance), que cada vegada més empreses adopten.

Europastry explicita aquesta estratègia en la seva memòria anual pel període 2023-2030, comprometent-se a amplificar els efectes positius de la seva activitat reduint els impactes negatius ambientals i socials, a tota la cadena de valor. És una promesa de cura i respecte, no només pel que fan sinó pel món. Europastry va facturar el 2023 1.350 milions i un ebitda superior als 200 milions amb clients com McDonalds, Vicio o Manolo Bakes. L’empresa es compromet que la seva cadena de subministrament, la seguretat alimentària, l’embalatge, etc.. s’orientin a les bones pràctiques i reducció dels impactes mediambientals. És d’origen familiar i va ser fundada per Pere Gallés a Sant Joan Despí, traspassat fa 15 anys. Comandada pel seu fill Jordi, empren amb el creixement contant amb col·laboració des de 1995 d’un soci de capital risc en minoria en el capital. Els puntals d’innovació i internacionalització (amb el 60% de les vendes fora d’Espanya quan fa deu anys eren del 15%) els impulsen en el creixement, fabricant masses congelades de pa i derivats. El producte està elaborat amb ingredients naturals, seguint exactament els mateixos processos que faria un forner artesà que fa que a ulls del consumidor sigui indistingible un producte de congelat d’un producte d’origen fresc. La gent consumeix molt pels ulls. Per exemple, al món del croissant, un pastisser francès anomenat Cédric Grolet va fer uns instagrams molt atractius amb una peça en forma de diamant i de sobte aquest croissant apareix a forns de tot el món.

Seguint al professor Montanyà, la cadena de subministrament planteja 4 grans reptes el 2025: la producció agroalimentària, la fabricació, el transport, i el comerç urbà. Molt per veure comentari i treballar.

Aquesta setmana s’han publicat les dades de la venda de vehicles. Si el 2020 el 54% eren cotxes de combustió amb benzina, 27% dièsel i 14% híbrids no endollables el 2024 ha canviat radicalment a 39%, 10% i 37% respectivament. La compra del cotxe elèctric, però, no augmenta com s’esperava (del 2% al 6%). Els reptes són immensos per complir els objectius de les emissions que marca Europa, ja que els que hi entenen, diuen que s’hauria de deixar de vendre 175.000 vehicles de combustió i aconseguir que el 25% de les noves matriculacions siguin de cotxes elèctrics 100%. Al 2024 s’ han venut mes de un milió de vehicles a Espanya.

La ciutadania en el seu comportament de compra cada vegada és més responsable amb el medi ambient i deixa de costat les ofertes en què més enllà del preu, s’amaga els impactes ESG (és a dir de l’entorn, sostenibilitat i persones) del producte. Convé fixar-se en els comportaments amb actitud d’ajudar tal com indicava Alfred Pastor ahir a la seva columna a la Vanguardia citant els milers de voluntaris joves que es van llançar a ajudar els veïns de València afectats per la Dana.

Engresquem-nos en el nou any i que 2025 porti moltes bones notícies!