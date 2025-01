Inversió d’Hector Ara a la farmacèutica terrassenca Labiana Health

Labiana Health, una històrica empresa farmacèutica fundada a Terrassa el 1958, ha anunciat l’entrada d’Héctor Ara com a nou accionista. L’empresari espanyol, amb una dilatada trajectòria al sector farmacèutic, ha adquirit un 5% de les accions per un valor de 800.000 euros, a un preu de 2,1 euros per acció. Aquesta inversió ha provocat una revalorització immediata de Labiana Health al mercat, augmentant el seu valor a la borsa un 38%, arribant fins als 2,9 euros per acció i situant la capitalització de la firma en 20,6 milions d’euros.

L’entrada d’Ara suposa un pas important per a la companyia, que ha tancat un any 2024 excepcional. En aquest sentit, la farmacèutica ha experimentat una revalorització important al mercat. Concretament, el creixement ha estat del 140% des del mes de gener, gràcies a l’entrada dels fons de deute Blantyre i Miralta, que han permès desenvolupar el negoci. Fonts del mercat apunten que Héctor Ara podria ampliar la seva participació en els propers mesos.

Durant el primer semestre del 2024, la facturació es va situar en 35,5 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 23,3% respecte a l’any anterior. Aquest creixement respon als resultats positius del pla estratègic d’eficiències operatives implementat el 2023, que ha permès millores significatives a la productivitat i al control de despeses de la companyia.

Labiana Health té dues grans línies de negoci: la salut animal, amb productes com sedants, antiinfecciosos i antiinflamatoris; i la salut humana, enfocada principalment a la fabricació per a tercers, però també amb productes propis com la Fosfomicina, un antibiòtic per a infeccions urinàries en dones. El creixement més gran s’observa en la salut humana, amb un increment del 32,7% respecte al primer semestre del 2023. La divisió de salut animal també registra una tendència a l’alça, amb un creixement del 13,4%.

L’empresa, amb seu al polígon de Can Parellada, compta amb una plantilla de 364 treballadors.

Qui és Héctor Ara?

Conegut per haver fundat Suanfarma i per la seva posterior venda al fons francès Archimed per 550 milions d’euros, Héctor Ara gestiona actualment el “family office” Ances Mei, amb inversions en el sector immobiliari i en fons de capital de risc. Cal destacar que ara està enfocat en la gestió de Plameca, antiga divisió de complements alimentaris i plantes medicinals de Suanfarma.

L’actual president de Labiana Health, Manuel Ramos, que fins ara controlava el 56,46% de les accions, i el soci John William Nellis, amb un 13,01%, han estat els venedors d’aquest paquet accionarial valorat en 800.000 euros. Això suposa una reducció de les seves respectives participacions, però amb l’entrada de l’inversor madrileny, la companyia es veu reforçada tant financerament com estratègicament.

Plataforma internacional

Labiana Health és una plataforma internacional líder, independent i amb un portafolis diversificat de productes i negocis, així com una àmplia cartera de clients amb una relació de confiança de llarga durada. Compta amb filials a Espanya, Sèrbia, Turquia, Mèxic i amb centres de producció distribuïts entre Espanya i Sèrbia. Els productes fabricats per Labiana es troben a més de 150 mercats, amb registres de productes propis a més de 90 països.

