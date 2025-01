La firma terrassenca Torrella Ingeniería-Arquitectura ha obtingut una nova certificació que proporciona pautes estrictes per a la gestió d’informació de projectes constructius d’acord amb la metodologia de treball col·laboratiu per a la concepció i gestió de projectes d’edificació i obra civil BIM (Building Information Modeling). La consultoria d’enginyeria i estudi d’arquitectura egarenc ha obtingut l’acreditació ISO 19650 – 1/2: 2018.

En concret, l’ISO 19650 va ser desenvolupada per estandarditzar la manera de crear, gestionar, emmagatzemar i compartir tota la informació d’un projecte de construcció al llarg de tot el seu cicle de vida. La norma internacional aborda els problemes per proporcionar una estructura clara enfocada a la gestió de tota aquesta informació, ordenant els processos, millorant la col·laboració entre els equips, evitant errors i facilitant la presa de decisions en comptar amb la informació necessària de manera ordenada i de fàcil accés per a tots els agents del projecte.

“Aquesta certificació confirma la capacitat de Torrella per implementar sistemes BIM de manera eficaç, millorant la coordinació, l’eficiència i la qualitat en totes les etapes del cicle de vida d’un projecte”, destaquen des de l’empresa. “Aquesta fita ens referma en la nostra competència per liderar projectes de construcció que ofereixin als nostres clients solucions integrals, sostenibles i eficients”, asseguren.

El sector de la construcció es caracteritza per la complexitat dels seus processos, la presència de nombrosos equips multidisciplinaris i l’enorme quantitat d’informació a manejar en cada projecte. La certificació que ha obtingut la firma local és “una garantia sobre una bona gestió dels projectes, millor precisió i menor risc d’errors en la gestió de la informació i millor col·laboració i entesa entre els diferents actors involucrats en una obra o projecte”.

Torrella es certifica conforme l’ISO 19650