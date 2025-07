Expedient a l’Estat per condicionar l’opa del BBVA al Sabadell

La Comissió Europea ha obert un procediment d’infracció contra Espanya per considerar que la llei espanyola sobre la competència, que permet al Consell de Ministres condicionar operacions com l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, vulnera el dret comunitari. Brussel·les alerta que aquesta normativa podria soscavar les competències del Banc Central Europeu, autoritat que té l’última paraula en fusions d’aquesta magnitud.

La legislació espanyola en qüestió, la Llei 15/2007, permet al govern valorar les concentracions econòmiques en funció de criteris com la seguretat nacional o la lliure circulació de béns i serveis. Però, segons la Comissió, aquest enfocament xoca amb reglaments europeus com el mecanisme únic de supervisió bancària o la directiva de requisits de capital, i pot crear conflictes amb els tractats de la UE.

Tot i que l’expedient no es pronuncia directament sobre l’opa en si, pot acabar derivant en sancions si Espanya no modifica el marc legal. La denúncia que ha originat el procediment va ser presentada per un ciutadà particular que va alertar sobre possibles contradiccions entre la legislació espanyola i el dret europeu.

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha tret ferro a l’expedient europeu, assegurant que aquest no afecta les condicions que el govern espanyol ja va establir sobre l’opa del BBVA. En declaracions al Senat, ha insistit que el procediment “no suspèn l’eficàcia de l’acord del Consell de Ministres” i ha recordat que les lleis qüestionades porten més de deu anys en vigor. Cuerpo garanteix la col·laboració del govern amb Brussel·les i es va mostrar obert a aportar tota la informació requerida.