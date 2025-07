Kern Pharma i el CSC exploren sinergies: "La col·laboració entre el sector públic i privat és fonamental"

La col·laboració entre el sistema sanitari públic i la indústria farmacèutica és clau per garantir un model de salut més eficient, sostenible i centrat en les persones. Amb aquest objectiu, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ha visitat aquest dijous Kern Pharma a Terrassa.

La trobada ha permès compartir experiències i reptes comuns, així com explorar noves vies de cooperació entre el teixit industrial i el sistema de salut. El CSC ha valorat el paper estratègic de la indústria farmacèutica com a motor d’innovació i desenvolupament econòmic. Kern Pharma produeix cada any prop de 100 milions d’unitats de medicaments des de Terrassa, i aposta per la innovació, la sostenibilitat i l’accessibilitat dels tractaments.

“La col·laboració entre el sector públic i privat és fonamental per afrontar els reptes del sistema sanitari”, ha afirmat Josep Maria Guiu, director de l’Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC. “La indústria farmacèutica és un sector clau per garantir l’accés a tractaments segurs, eficaços i assequibles, i des del Consorci continuarem impulsant aliances”, ha afegit.

Per la seva banda, Pepa Martínez, directora de Kern Pharma Biologics, ha agraït la visita del Consorci i va remarcar el valor d’aquesta col·laboració: “Compartim un objectiu comú: millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Obrir les portes del nostre laboratori és també una manera de construir ponts sòlids amb el sistema de salut públic”. Des del CSC s'ha valorat molt positivament aquest tipus d’iniciatives, que permeten conèixer de primera mà els processos de producció i innovació que fan possible garantir el benestar de la societat.