La Cecot reclama consens urgent per desencallar les energies renovables

La retirada del decret de renovables per falta d’entesa política al Parlament ha encès les alarmes de la Cecot. La patronal catalana, a través de la seva Comissió d’Energia i Sostenibilitat, considera que el bloqueig agreuja encara més el retard que ja arrossega Catalunya en el desplegament de les energies renovables, tant respecte d’altres comunitats de l’Estat com d’Europa.

“Estem perdent una oportunitat crítica per desencallar la transició energètica al nostre país. Si no actuem ara, amb unitat i ambició, Catalunya quedarà definitivament despenjada de l’impuls renovable”, adverteix Josep Casas, coordinador de la comissió i director de l’Oficina per la Transició Energètica de la Cecot.

El decret llei 12/2025, que el Govern havia impulsat per augmentar la resiliència del subministrament elèctric i impulsar mesures com la regulació de bateries d’emmagatzematge, la hibridació de parcs o la simplificació administrativa, ha estat retirat aquesta setmana per manca de suports parlamentaris. Un pas enrere que la Cecot lamenta profundament.

La patronal subratlla que la transformació del model energètic és clau per a la competitivitat de les empreses, la sobirania energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Per això, fa una crida als grups parlamentaris perquè trobin el consens necessari i estableixin un marc normatiu clar i operatiu que permeti avançar decididament cap al nou model.

“El nostre país necessita lideratge, ambició i responsabilitat compartida per respondre als reptes presents i futurs”, conclou Casas. La Cecot defensa que només amb acords sòlids es podrà garantir una transició energètica justa, eficient i ràpida que beneficiï tota la societat i el teixit productiu català.