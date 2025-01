La Cecot i Justícia acosten posicions per seguir impulsant la segona oportunitat

La Cecot i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya han estret llaços aquest dimecres per continuar impulsant la difusió de mecanismes de la segona oportunitat entre l’empresariat català. La patronal amb seu a Terrassa i el conseller Ramon Espadaler han coincidit en una reunió mantinguda a la seu de l’entitat egarenca en la voluntat de promoure i donar a conèixer abastament els mecanismes de resolució de conflictes en l’àmbit empresarial i professional, així com mecanismes més accessibles per a aquesta norma, aplicant les disposicions de la Directiva Europea 2019/1023 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, ja transposada a la legislació estatal.

Segons explica l’organització multisectorial, l’acord facilita que els empresaris que necessitin tancar les seves activitats per insolvència puguin accedir al servei HelpEmpresa de la Cecot, que els proporciona un diagnòstic personalitzat i acompanya en tot el procés de tancament honest i ordenat. L’entitat explica en un comunicat que la voluntat amb Justícia “suposa un pas més per oferir una resposta efectiva i coherent a totes aquelles persones i empreses que, després d’haver tancat les seves activitats per insolvència, desitgen optar a mecanismes de segona oportunitat. Això permetrà a les persones empresàries i empreses afectades reprendre el seu camí sense càrregues insostenibles i amb noves perspectives per a l’emprenedoria”, diuen.

“És una proposta molt humana perquè ajuda a les persones a que puguin continuar”, ha expressat el conseller durant una trobada en què també s’han compartir propostes i reflexions sobre els mecanismes d’alerta primerenca, les mesures de previsió per garantir l’activitat empresarial a Catalunya, els “embussaments” en els jutjats i mecanismes com la conciliació, la mediació o el dret col·laboratiu per guanyar en eficiència en la resolució de conflictes.

Col·lapse judicial, multireincidència i mediació

En aquest sentit, en la reunió s’han tractat temes com la preocupació dels empresaris representats per la Cecot per l’acumulació d’expedients als jutjats “que generen el col·lapse judicial“; la multireincidència; i la promoció de mecanismes com la conciliació, la mediació, la proposta d’oficines judicials per ajudar a “desembussar els jutjats i avançar en l’eficiència judicial”.

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), depenent de Justícia, i amb qui fa més d’una dècada que treballa la Cecot, també ha format part de la conversa. Segons el comunicat de la patronal, tant Espadaler com Panés han coincidit en la via de la formació i la capacitació per la reinserció social de persones que estan a la presó.

En aquest sentit, des de la Cecot també destaquen la tasca que han fet de prescripció entre el teixit empresarial per posicionar el CIRE com un centre de treball més per les empreses; una línia que el conseller ha animat a potenciar entre les empreses.

El president la Cecot, Xavier Panès, ha destacat que “el diàleg amb el Departament de Justícia és essencial per construir un entorn empresarial més resilient. Hem coincidit en la importància de dotar empreses i professionals d’eines que els ajudin a superar dificultats i enfortir el teixit productiu del país, així com de la preocupació per l’impacte socioeconòmic del col·lapse en els jutjats”. Per la seva banda, Espadaler ha subratllat que “garantir un sistema de justícia proper i efectiu és una prioritat”.