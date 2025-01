El centre tecnològic terrassenc Leitat ha estat reconegut per la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) per certificar roba de protecció tant per a pilots com per a mecànics, assegurant el compliment de les normatives FIA 8856-2018 i FIA 8867-2016 abans que surtin al mercat.

D’aquesta manera, Leitat es converteix en l’únic laboratori a l’estat espanyol amb aquesta distinció, i un dels únics tres centres arreu del món capaços d’assumir aquest repte.

Des de l’Àrea d’Homologacions FIA, i amb el suport dels laboratoris de Leitat acreditats segons ISO/IEC 17025, el centre tecnològic terrassenc podrà emetre durant els propers tres anys certificats d’homologació, certificats de re-homologació i certificats de revisió.

“Aquest reconeixement ens posiciona com un referent en el món del motor, aportant tot el rigor i valor necessari perquè la FIA validi els productes que faran servir pilots i mecànics al campionat del món de Fórmula 1“, destaquen des de Leitat en un missatge compartit a xarxes.

La FIA reconeix Leitat per certificar roba de protecció de la Fórmula 1