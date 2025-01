Movento, la divisió d’automoció del grup vallesà Moventia, ha ampliat la seva cartera de marques amb la incorporació d’EBRO, alhora que ha anunciat la posada en marxa de tres nous concessionaris en territori espanyol que operaran sota la marca Movento EBRO. La companyia amb seu a Sant Cugat del Vallès n’ha obert el primer aquest dijous a Barcelona. El segon iniciarà la seva activitat el mes de febrer a Palma, a Mallorca, mentre que també està prevista l’obertura d’una tercera instal·lació a Sant Boi de Llobregat en el primer semestre del 2025.

La divisió d’automoció de Moventia comercialitzarà els primers models de la marca EBRO, l’EBRO s700 i l’EBRO s800, dos SUVs. Mireia Prades liderarà Movento EBRO com a gerent, amb Carlos Sanjurjo com a responsable de vendes en les noves seus.

Fonts de Movento expliquen que aquesta operació s’emmarca en l’estratègia d’expansió i creixement i diversificació que va començar el 2024. Recorden que entre les principals fites d’aquesta es troben les aliances amb el Grupo Roxa a les Balears i el Grupo Gil a Madrid, que han permès l’arribada de Movento a aquests nous territoris.

“Aquest acord amb EBRO no només reforça el nostre creixement, sinó que representa una aposta estratègica per consolidar la presència de Movento en territoris clau com són Catalunya i les Illes Balears. Aquest projecte és encara més significatiu a l’estar basat en una fàbrica situada a Barcelona, el que subratlla la manufactura local i l’impuls de la indústria de l’automoció”, assegura Miquel Martí Pierre, CEO de Movento.

Amb aquesta nova aliança, Movento amplia la seva cartera a un total de 20 marques.

Movento suma EBRO a la seva cartera de marques