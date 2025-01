Quines previsions de creixement econòmic regionals tenim per al 2025?

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

Seguint amb propostes anteriors, estem buscant les regions on sembla que pot haver-hi més creixement segons les previsions del Fons Monetari Internacional (FMI) i del Banc Mundial per aquest any que comença:

La primera aproximació la fan sobre el creixement global mundial que el situen sobre el 3,2% i, per tant, en una banda moderada.

La segona fa referència al nostre estat, Espanya, a qui li auguren un creixement del 2,1 al 2,9%, segons les fonts consultades.

Per al total d’Europa el creixement el situen sobre l’1,5%, segons el Banc Central Europeu (BCE), però mostren preocupació a França i Alemanya. No obstant això, per contra, es preveu un creixement de l’índex STOXX Europe 600, o STOXX 600, del 7%.

Per als EUA, després del triomf de Donald Trump, el creixement pot estar per sobre del 3,5%, però amb nous problemes inflacionistes. Malgrat això, es preveuen creixements a l’índex Standard & Poor’s 500, també conegut com a S&P 500, de més del 10%.

La Xina és l’altre front que s’estima que pugui créixer cap al 4,7%, però pot veure’s molt afectat per l’immobiliari intern i per la política hostil nord-americana.

L’Índia, per contra, aquest any serà l’única en superar un creixement del 7% anual, mantenint-se així des de l’any anterior.

Altres països del bloc emergents amb creixement vorejant el 6% seran Vietnam, Bangladesh i Filipines, a Àsia, i vorejant el 4% a Àfrica els països de Kènia i Nigèria.

Així, podem veure quines zones geogràfiques ens poden donar més alegries aquest any a diferència d’altres per invertir regionalment.