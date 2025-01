La Cambra impulsa nous cursos en comerç internacional i tendències digitals

El programa de formació empresarial que la Cambra de Comerç de Terrassa oferirà aquest primer semestre del 2025 comptarà amb una elevada especialització de cursos en comerç internacional. El pròxim 30 de gener, el curs “La IA en el procés d’internacionalització” donarà el tret de sortida a la formació contínua presencial que es prolongarà, amb setze cursos, fins a finals de juny. L’oferta per aquesta primera meitat de l’any, però, inclou també propostes en línia i formació a mida de les empreses “in company”, una modalitat en què l’any passat la Cambra va formar 162 professionals, sent la més sol·licitada.

Des de l’entitat recorden que tant la formació presencial com la en línia és bonificable i expliquen que aquests cursos, amb una important oferta orientada a internacionalització, aborden competències i tecnologies avançades. Entre les novetats hi ha el curs “Intel·ligència artificial generativa: automatització i transformació digital aplicades a la gestió integral de magatzems”, que se celebrarà el mes de febrer.

“Perseguim que les competències que adquireixin els professionals donin resposta als reptes actuals”, apunta la responsable de

Formació Empresarial, Persones i Talent, Sònia Pérez. “La Cambra de Comerç de Terrassa, en la seva aposta per la formació empresarial, continua oferint formació contínua, així com formació a mida ‘in company’, presencial i en línia, per facilitar a les empreses disposar d’equips amb competències actualitzades per mantenir la seva competitivitat i afavorir el creixement i l’expansió sostenible”, afegeix.

“En l’àmbit internacional oferim una àmplia oferta de cursos i seminaris, que permet a les empreses apostar per la seva expansió internacional, des del plantejament de la seva internacionalització, fins que l’empresa ja està internacionalitzada

i estudia noves fórmules empresarials a l’estranger”, apunta Pérez. L’àmplia programació dedicada a aquest àmbit abordarà en el decurs dels pròxims mesos temàtiques com els aranzels, la fiscalitat internacional, la contractació amb els “smart contracts”, mitjans de pagament, l’IVA en el comerç internacional, gestió duanera, logística, etc.

D’altra banda, Pérez indica que tot i que l’àmbit internacional té molt pes en l’oferta de formació continuada de la Cambra de Comerç de Terrassa, per aquest 2025 estan treballant també en una programació de cursos presencials en tendències

digitals, aprofitant el coneixement de la seva àrea de digitalització. “Estem preparant un programa que inclourà cursos de

ciberseguretat, creació de continguts digitals amb diferents eines (CANVA, Adobe Express, Capcut), analítica digital (Google Analitycs bàsic i avançat), i creació de pàgines de web WordPress i e-commerce, entre altres eines informàtiques, detalla.

Formació a mida “in company”

La formació a mida “in company” és una altra de les línies estratègiques de treball en matèria de formació empresarial que impulsa l’entitat terrassenca. Pérez explica que “cada curs i cada programa té l’objectiu de convertir els reptes empresarials en oportunitats, per això oferim programes formatius que no només capacitin, sinó que transformin els equipis en motors de canvi. Tanmateix, amb els programes a mida dissenyem una formació específica d’acord amb els objectius i necessitats de cada empresa”.

Durant l’any 2024, nou empreses es van acollir a aquesta modalitat formativa, amb una participació total de 162 professionals. La formació a mida va ser la més sol·licitada l’any passat i, entre les matèries cursades, el comerç internacional es va situar en primer lloc, amb 99 persones, seguit de la informàtica, amb 54.

La Cambra de Comerç de Terrassa ofereix per aquest primer semestre programes de formació a mida en Sostenibilitat, Comerç Internacional, Habilitats Directives, Personals i Recursos Humans, Transformació Digital, Gestió del Treball en Equip, i Comerç i Màrqueting. Amb tot, Pérez precisa que “podem fer la formació a mida sobre qualsevol àmbit que sol·liciti l’empresa”. Cal recordar que la formació a mida es pot impartir presencial i també online a través del Campus Virtual que comparteixen les Cambres de Comerç de Barcelona i Terrassa.

Pel que fa a la formació en línia, els cursos programats abasten les àrees Comercial i Màrqueting, el Comerç Internacional, Economia i Finances, Gestió Empresarial, Informàtica i Noves Tecnologies, i Personal i Recursos Humans. L’entitat també ofereix Formació Virtual en Digitalització i Transformació Digital.

La Cambra impulsa nous cursos en comerç internacional i tendències digitals