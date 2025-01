Vytrus aposta per la comercialització directa a Espanya i França

Vytrus Biotech inicia la comercialització directa dels seus productes a l’estat espanyol i França. L’empresa biotecnològica de Terrassa ha procedit a la finalització del contracte que tenia vigent amb el seu distribuïdor territorial als dos països, de manera que aquest 2025 passa a comercialitzar directament els seus productes en tots els comptes de clients a l’estat espanyol i a França.

Així n’ha informat la companyia en una comunicació a BME Growth, mercat on cotitza des del març del 2022. La firma egarenca, especialitzada en el desenvolupament, producció i comercialització d’ingredients actius derivats de cèl·lules mare vegetals per a la indústria cosmètica i dermatològica, recorda que a França ja gestionava directament els comptes més rellevants. El distribuïdor s’ocupava de la resta de clients, que ara passarà a portar directament la societat.

Amb aquesta estratègia de comercialització directa tant a l’estat espanyol com a França, la biotecnològica terrassenca preveu accelerar el creixement de la facturació durant els pròxims anys, contribuint al compliment dels objectius de vendes anunciats en el seu pla estratègic, “a més d’oferir un servei més directe i personalitzat als clients d’aquests països”. Per això, Vytrus ha ampliat el seu equip comercial, a més d’incrementar la seva capacitat de servei al client i logística per absorbir el creixement esperat.

Segons destaca Vytrus, el mercat cosmètic espanyol és un dels cinc primers mercats cosmètics d’Europa, amb més de 500 companyies un volum de negoci estimat en dermatologia i cosmètica de més de 10.000 milions d’euros per a l’exercici 2023. Per la seva banda, el mercat cosmètic francès “és un dels més importants a escala mundial, amb un volum de negoci estimat del voltant de 12.000 milions d’euros”. A més, l’empresa terrassenca assenyala que els dos països són alguns dels principals exportadors de perfumeria i cosmètica “apostant cada vegada més per la cosmètica eficient i sostenible, convertint-se en una oportunitat de mercat per als ingredients actius de Vytrus”.

L’últim any, l’estat espanyol va ser el principal mercat per als productes de Vytrus, sent el destí del 27% de les seves vendes. Per part seva, l’estratègia de comercialització directa iniciada el 2024 a França ha permès situar aquest país al top 5 dels territoris amb més vendes de l’any de la biotecnològica, indiquen.

