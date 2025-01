Cecot Formació preveu arribar a més de 10.000 persones el 2025

Cecot Formació inicia l’any amb l’objectiu de capacitar més de 10.000 persones aquest 2025. La branca formativa de l’entitat empresarial preveu dur a terme 950 accions al llarg de l’any amb una oferta orientada al creixement professional de tres col·lectius principals: treballadors en actiu que vulguin actualitzar les seves competències, persones en situació d’atur que busquin millorar la seva ocupabilitat, i joves d’entre 18 i 29 anys que participaran en el projecte Singulars.

Amb l’objectiu de fomentar la millora contínua i la competitivitat dels treballadors en actiu, Cecot Formació ofereix un total de 112 cursos, que sumen 4.456 hores de formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquesta oferta cobreix un ampli ventall d’àmbits professionals, des d’idiomes, aplicacions informàtiques, seguretat i salut laboral, competències transversals de gestió i habilitats personals, cuina i pastisseria, turisme, comerç, indústria i serveis a les empreses.

“Aquesta diversitat permet adaptar-se a les necessitats específiques de treballadors de diferents sectors”, destaquen des de l’entitat. I entre els cursos destacats, s’inclouen formacions com Microsoft Excel (nivells bàsic i avançat), intel·ligència emocional, tècniques de relaxació, resolució de conflictes, gestió de recursos humans, disseny mecànic, cuina vegana, rebosteria i energia solar fotovoltaica.

Persones en atur

Pel que fa a aquelles persones que es troben en situació d’atur, Cecot Formació ofereix un total de 300 places de certificats professionals subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un total de 9.060 hores distribuïdes en diferents especialitzacions. Les formacions inclouen àrees com Serveis Administratius, Logística i magatzem, Màrqueting i comunicació, Operacions de magatzem en indústries i laboratoris químics, Operacions de condicionament de productes farmacèutics, Operacions auxiliars de fabricació mecànica, Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, Serveis auxiliars de perruqueria i Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables. Aquest programa està dissenyat per dotar els participants de les eines necessàries per millorar la seva ocupabilitat, accedir a noves oportunitats laborals o reorientar la seva carrera professional.

Joves

D’altra banda, en la seva setena edició, el projecte Singulars, adreçat a joves entre 18 i 29 anys, i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, enguany sota el lema “Joves amb talent” formarà i orientarà 45 joves menors de trenta anys en tres certificats professionals: Activitats auxiliars de magatzem, Activitats de venda i Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. Aquests certificats professionals estaran complementats amb una formació en competències a través d’unes dinàmiques formatives que ajudaran els joves participants a potenciar i consolidar habilitats comunicatives i emocionals, actituds i experiències en el context de les relacions humanes i socials. Paral·lelament, disposaran d’un acompanyament individualitzat a través de serveis d’orientació i tutories personals, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral estable o bé, el reingrés al sistema educatiu formal de cada persona participant. Com a part del programa, es faran visites a empreses i activitats socials per fomentar els vincles amb el teixit empresarial i comunitari. L’objectiu final és facilitar una inserció laboral estable o el retorn al sistema educatiu formal.

Més enllà, en el marc del compromís i lluita de la patronal Cecot per la inclusió i la igualtat, Cecot Formació implementa el programa ADA, adreçat a dones en situació d’atur. Un total de 105 participants rebran formació específica en competències digitals, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital de gènere i potenciar l’apoderament femení en el mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel SOC, inclou set formacions dissenyades per respondre a les necessitats del món digital actual.

“A més de les formacions subvencionades, la nostra programació també contempla formació a l’empresa i altres formacions especialitzades que, en global, suposen més de 950 accions formatives definides per aquest any 2025”, explica la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez Puig. “Tenim com a objectiu capacitar més de 10.000 persones aquest any perquè des de Cecot considerem la formació i la capacitació professional l’element clau perquè les empreses facin front als canvis tecnològics, econòmics i socials, entre altres avantatges”, detalla.

