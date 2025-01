El nombre d’empreses torna a augmentar a Terrassa

El nombre d’empreses establertes a Terrassa ha tornat a augmentar lleugerament aquest 2024 després de dos anys de petits descensos. En la comparativa entre el 31 de desembre del 2023 i el del 2024, la ciutat ha guanyat 34 centres ocupadors, passant de 5.421 a 5.455; cosa que contrasta amb la pèrdua de 19 empreses entre el 2021 i el 2022 i de només quatre entre 2022 i 2023. De fet, tornem a estar per sobre de les dades del 2021, quan hi havia 5.444 empreses.

Així consta en l’últim informe sobre l’evolució del mercat de treball a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. L’augment aquest any, en termes percentuals, ha estat d’un 0,63%, però no hi ha hagut increment en tots els sectors. A l’agricultura s’ha passat de 8 a 10 empreses (+25%); a la indústria, de 663 a 670 (+1,06%), i a la construcció, de 789 a 816 (+3,42%). En canvi, en els serveis s’han perdut dues empreses, passant de 3.961 a 3.959 (-0,05%).

Treballadors per compte d’altri

Pel que fa a l’ocupació, també s’ha registrat un molt petit increment en el nombre d’assalariats que treballen a Terrassa. Ha estat, en concret, d’un 0,3%. A finals del 2023 es comptaven 76.415 treballadors per compte d’altri a la ciutat i el 2024 s’ha tancat amb 76.645, 230 més.

L’augment, en aquest cas, s’ha donat també en tots els sectors menys un. Aquí, però, qui tanca el balanç en negatiu és la indústria, amb una caiguda d’un 1,13%, passant de 10.645 a 10.525 assalariats. En l’agricultura han augmentat de 45 a 60 (+33,33%); en la construcció, de 5.730 a 5.830 (+1,75%), i en els serveis, de 59.995 a 60.230 (+0,39%).

Per subsectors, les dades reflecteixen una bonança, sobretot, als sectors d’activitats de fabricació de productes metàl·lics, amb 305 llocs de treball generats nets; activitats especialitzades de la construcció, amb 245 treballadors més, i venda i reparació de vehicles, amb 225 més. Per contra, l’últim any, han empitjorat especialment el comerç al detall, amb 340 llocs de treball menys; la fabricació de materials elèctrics, amb 225 menys; i les indústries tèxtils, amb 185 menys.

Autònoms

Pel que fa al nombre d’autònoms, que ara són 13.410, hi ha hagut un increment anual d’un 1,9%, amb 250 treballadors més que en tancar el 2023, segons indica l’informe del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. Aquí la indústria és també l’únic sector que ha experimentat un descens, passant de 1.170 a 1.155 treballadors afiliats al règim d’autònoms (-1,28%). En l’agricultura no hi ha hagut variació, mantenint-se en 30. En la construcció el creixement ha estat d’un 3,84%, passant de 2.085 a 2.165; i en els serveis, d’un 1,87%, escalant de 9.875 a 10.060.

Amb aquestes dades, l’estructura productiva de Terrassa representa el 21,50% de la vallesana i el 2,22% de la catalana. Els assalariats que treballen a Terrassa representen el 20,70% dels de la comarca i el 3,20% dels de la província.

Pel que fa al nombre d’autònoms, segons s’indica en l’informe, Terrassa ocupa la quarta posició per darrere de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Sabadell i per sobre de Badalona.

El nombre d’empreses torna a augmentar a Terrassa