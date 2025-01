La Fundació BBVA reafirma el seu compromís amb el VHIO

La Fundació BBVA reafirma el compromís amb l’Institut Oncològic del Vall d’Hebron (VHIO) com a centre de referència en investigació translacional i oncològica de precisió. El president de l’entitat, Carlos Torres Vila, ha compartit una jornada amb els equips dels laboratoris del Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) per allargar el suport que la Fundació dona al centre de recerca des de fa més de 13 anys. La trobada ha permès conèixer directament els darrers avenços en l’abordatge de patologies tumorals.

Creat el 2018, amb el suport de la Fundació BBVA, l’objectiu de CAIMI és identificar els mecanismes naturals pels quals el sistema immunològic respon al càncer i aprofitar les respostes antitumorals de l’organisme per generar nous tractaments més eficaços. “En els darrers anys, gràcies al suport de la Fundació BBVA a través del Programa CAIMI, hem consolidat un programa de referència en immunologia i teràpies avançades amb l’objectiu de desenvolupar nous tractaments innovadors contra el càncer, en benefici dels pacients. Fruit d’aquesta col·laboració hem aconseguit portar a la clínica teràpies cel·lulars pròpies després d’anys de desenvolupament preclínic al laboratori”, ha afirmat el doctor Josep Tabernero, director del VHIO i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. “El suport de la Fundació BBVA, que forma part del nostre patronat i comissió executiva, és fonamental per poder desenvolupar una investigació capdavantera que ens permeti seguir avançant en el coneixement del càncer i desenvolupant nous tractaments que millorin les opcions terapèutiques de què disposen els i les pacients”, ha afegit el director del VHIO.

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, ha felicitat els equips del CAIMI que treballen en aquest projecte per la seva tasca: “Estem molt implicats en aquesta aliança amb el VHIO. És un orgull per a la Fundació BBVA portar més de 13 anys recolzant projectes de recerca altament innovadors en la lluita contra el càncer, els avenços dels quals comporten un gran benefici per a tota la societat, i que posen de manifest l’extraordinari capital humà, científic i mèdic, que Catalunya ha sabut fer créixer i tenir-ne cura, a través de polítiques públiques reeixides i innovadores formes de cooperació pública i privada”.

A més, ha destacat que “és fonamental el suport sostingut a la inversió per impulsar la investigació i des del Grup BBVA hi estem fermament compromesos. La nostra vocació i compromís és seguir recolzant la feina que es realitza a través del programa CAIMI, inscrit en un centre d’excel·lència com el VHIO, i estem segurs que els líders científics i el conjunt dels equips que treballen cada dia al VHIO continuaran generant avenços significatius en el diagnòstic i les teràpies més avançades a escala global per fer front de manera cada cop més efectiva a les diverses patologies tumorals”.

Una aliança de més d’una dècada amb un centre oncològic de referència

El VHIO és un centre de referència especialitzat en traslladar els darrers descobriments sobre la biologia fonamental del càncer al desenvolupament de nous tractaments per als pacients. Des de la seva creació el 2006, la seva missió és promoure la recerca d’excel·lència orientada a la millora del coneixement del càncer amb una atenció especial a la prevenció, diagnòstic precoç i tractament de les malalties oncològiques. Compost per 37 grups de recerca en què participen més de 700 professionals, el VHIO ha participat en l’aprovació de més de 60 noves indicacions de fàrmacs, la sol·licitud de 39 patents i inclou cada any prop de 1.700 pacients en més de 800 assaigs clínics actius.

L’aliança de la Fundació BBVA amb el VHIO en la lluita contra el càncer té un llarg camí, ja que es remunta el 2011 amb el naixement del Programa per a la Investigació en Biomarcadors Tumorals, sota la direcció del doctor Taverner i el doctor Josep Baselga, que va rebre una aportació inicial de 2,5 milions d’euros. Aquest projecte va convertir el VHIO en referència de la medicina personalitzada i sobre aquesta base, amb l’objectiu de personalitzar els tractaments amb immunoteràpia, ambdues institucions van continuar la seva col·laboració mitjançant la creació del CAIMI el 2018.

El nou pressupost va pujar a cinc milions d’euros i va posar el focus en una de les línies terapèutiques més prometedores en la lluita contra el càncer. Després de més de 13 anys de suport sostingut a la investigació contra el càncer i més de set milions d’inversió, la Fundació BBVA continua apostant per aquesta aliança amb el VHIO, que continuarà materialitzant-se en diferents projectes innovadors i grans beneficis per a la societat.