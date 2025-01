Josep Rull va aprofitar el seu pas per Terrassa del passat divendres per visitar les instal·lacions de Bidons Egara SL, a Viladecavalls. Ho va fer en companyia de l’alcaldessa del poble, Cesca Berenguer, i tots dos van ser rebuts pel president de l’entitat Joaquín López Torralbo i el conseller delegat Joaquín López Vila. Durant la visita a l’empresa gestora autoritzada de residus d’envasos industrials, el President del Parlament va poder veure com es realitzaven els processos de recondicionament en les diferents línies de tractament de preparació per la reutilització i reciclatge dels residus d’envasos, afavorint la reutilització fins al final del seu cicle de vida, on es garanteix que es realitzen dins d’un procés sostenible que afavoreix l’economia circular.

Respecte a la visita, Rull va destacar, la humilitat i compromís de l’empresa, aconseguint ser un referent en el sector de la recuperació d’envasos, per la seva tasca en promoure la reutilització i reciclatge dels envasos industrials, en benefici del medi ambient, i l’actitud de millora reconeguda amb les certificacions que han obtingut, així com el suport social que realitzen, destacant el suport a la Càtedra d’investigació en retinosis pigmentària de Bidons Egara

Josep Rull destaca la humilitat i el compromís de Bidons Egara