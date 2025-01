Rull ressalta la capacitat innovadora de la Cambra de Terrassa

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha destacat la capacitat innovadora de la Cambra de Comerç de Terrassa. “L’entitat s’ha sacsejat internament i ha canviat, no només la seva fesomia –molt diferent del que m’esperava– sinó també la seva capacitat d’innovació per ajudar al teixit empresarial i acompanyar-lo en els nous paradigmes”, va assenyalar en una visita realitzada el passat divendres.

Rull es va reunir amb una cinquantena d’empresaris. Segons ha informat la corporació terrassenca aquest dilluns en un comunicat, en la seva intervenció, el polític egarenc va exposar les línies de treball de la Mesa del Parlament, destacant la necessitat que les administracions públiques passin d’una sovint desconfiança vers els administrats a una franca col·laboració. En concret va indicar que “un país que basa la seva normativa en la desconfiança, paralitza la potencialitat de la societat a la qual ha de sevir”.

En aquest sentit, el president del Parlament va manifestar la voluntat de la Mesa del Parlament d’accelerar els processos legislatius, així com ser molts més proactius vers les intervencions de persones i entitats convocades a comissions parlamentàries.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, va explicar l’estratègia d’obertura de l’entitat “en tots els aspectes per sevir al teixit empresarial” i va demanar una ràpida tramitació de la Llei de Cambres que, segons sembla, s’entrarà en poques setmanes al Parlament de la mà de diversos grups parlamentaris, als quals s’està actualment presentant el text consensuat per totes les cambres i també amb les principals entitats patronals.