La contractació laboral a Terrassa augmenta un 6,33% el 2024

L’any 2024 s’ha tancat a Terrassa amb un augment del nombre de contractes laborals signats respecte del 2023. L’últim any se n’han formalitzat 54.002, 3.216 més que els 50.786 de l’any anterior, la qual cosa suposa un increment d’un 6,33%.

Així es desprèn de l’últim informe sobre l’evolució del mercat de treball a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, que recull que predominen els contractes de durada determinada (incloent els contractes de formació són el 57,29% del total) i els més emprats són els eventuals per circumstàncies de la producció (19.024) i els d’interinitat (10.119). Entre els indefinits, els ordinaris (21.334) són els majoritaris, molt per davant dels convertits en indefinits (1.624).

De fet, l’augment de la contractació a Terrassa el 2024 s’explica pel creixement de la contractació temporal, ja que la indefinida ha reculat un pèl. En concret, aquest últim any s’han formalitzat a Terrassa 23.063 contractes indefinits, 114 menys que els 23.177 del 2023 (-0,49%). En canvi, de temporals se n’han signat 30.785 pels 27.397 del 2023, 3.388 més (+12,37%). Els de formació, que també podrien incloure’s en els contractes de durada determinada han minvat, de 212 a 154, 58 menys (-27,36%).

D’altra banda, durant el 2024 els contractes signats per les dones han superat el nombre dels signats pels homes. La seva temporabilitat és més elevada (68,13% dones i 47,40% homes).

De fet, el creixement de la contractació ha estat més intens en la població femenina que no pas la masculina. En concret, el 2024 els homes han formalitzat a Terrassa 25.212 contractes pels 23.886 del 2023, registrant un augment d’un 5,55%. Per la seva banda, l’increment en les dones ha estat d’un 7,03%, passant de 26.900 a 28.790 contractes.

El tram de 19 anys i menys, el que ha experimentat un creixement més gran

Per franges d’edat, el tram amb més contractes és el de 30 a 44 anys, amb 15.469 contractes, un 28,64% del total. Ara bé, el grup que ha experimentat un creixement més gran de la contractació en termes percentuals ha estat el format per persones de 19 anys i menys. Aquestes han signat 6.617 contractes laborals, un 14,11% més que el 2023. La resta de grups d’edat també han registrat pujades en la contractació. En la franja de 20 a 24 anys, ha estat d’un 4,91%; en la de 25 a 29 anys, d’un 8,16%; en la de 30 a 44, d’un 1,62%; i en la de 45 anys i més, d’un 8,71%.

L’informe també assenyala que el sector serveis registra el nombre més gran de contractes (79,08%) seguit per la construcció

(12,70%) i la indústria (8,04%). D’un any per l’altre, la pujada més intensa s’ha produït a la construcció (+9%). La indústria també ha crescut un 5,2%.

Cal recordar que el nombre de contractes signats no equival al nombre de llocs de treball, ja que en molts casos un mateix lloc de treball, al llarg d’un període temporal, ha tingut més d’un contracte.

