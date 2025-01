El Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya s’associa a la Cecot

El Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya s’ha associat a la Cecot. Ambdues entitats han formalitzat recentment un acord que expliquen que significa l’inici d’una etapa de cooperació amb l’objectiu d’enfortir els interessos comuns i crear oportunitats per als professionals del sector. De fet, indiquen que el conveni busca establir sinergies que beneficiïn els professionals del sector comercial i contribueixin a la seva professionalització i competitivitat.

A partir d’ara el Consell de Col·legis d’Agents Comercials passa a formar part de la junta directiva de la patronal amb seu a Terrassa mitjançant la incorporació d’un representant a les reunions d’aquest òrgan de governança. Els seus col·legis i professionals col·legiats tindran accés al ventall dels serveis que ofereix l’organització multisectorial com ara les oficines de finançament, de compliance o de treball i talent; l’accés a programes d’emprenedoria i creixement empresarial, orientació laboral, sostenibilitat o digitalització; així com descomptes en l’oferta formativa que desenvolupa Cecot Formació.

Aquest conveni “és possible perquè tant la Cecot com el Consell coincidim en l’objectiu de promoure i defensar els interessos empresarials i professionals; en el cas del Consell, més centrat en l’àmbit comercial i en el cas de la Cecot, de forma més transversal, ja que som una confederació empresarial multisectorial”, va destacar el president de la patronal, Xavier Panés, durant la signatura. “És un marc idoni per poder trobar punts de col·laboració i sinergies entre les nostres entitats i els col·lectius professionals”, va manifestar la presidenta del Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Pilar Pàmpols, qui va afegir que l’objectiu és sumar forces.

A més d’associar-se a la Cecot, el Consell també ha formalitzat la seva adhesió a l’Autcat – Organització d’Autònoms de Catalunya, vinculada a la patronal. “La totalitat dels nostres col·legiats i col·legiades són autònoms, així que té tot el sentit vincular-nos també amb l’Autcat a l’hora de poder compartir serveis i activitats presencials i de coneixença per establir relacions professionals i comercials”, va assenyalar Pàmpols.

Els agents comercials són els professionals que s’encarreguen de manera permanent de promoure, negociar o concretar les operacions mercantils en nom i per compte d’una o diverses empreses, mitjançant una retribució i en una zona determinada. El Consell està format pels deu Col·legis Oficials d’Agents Comercials existents a Catalunya i que són els de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Valls.