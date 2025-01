El Banc Sabadell torna la seu social al Vallès

El Banc de Sabadell preveu retornar la seu social a Catalunya set anys després de traslladar-se a Alacant. Aquest dimecres al matí, s’ha fet oficial per la mateixa entitat a través d’un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).

L’entitat, que farà aquest moviment en plena opa hostil del BBVA, va canviar la seu del domicili fiscal en el punt àlgid del procés sobiranista, davant la incertesa que, a parer dels dirigents del banc, generava la situació política a Catalunya. Es preveu que el consell d’administració del banc aprovi el trasllat en una reunió extraordinària convocada per aquest dimecres a la tarda i ubicar de nou la seu social a Sabadell. Segons ha informat en un comunicat remès a la CNMV, en aquesta reunió es vol “deliberar sobre la proposta de modificació de l’article 20 dels estatuts socials” i que fixen la nova seu a la plaça de Sant Roc número 20 de Sabadell. L’entitat financera garanteix que “tan aviat” hi hagi un acord al respecte “es comunicarà oportunament” a l’organisme.

Reaccions

El president del Govern català, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que el retorn de la seu social del Banc Sabadell a Catalunya confirma que el país “va pel bon camí”. “Estem molt contents, ho dic amb tota la modèstia, però confirma que anem pel bon camí, el camí del bon govern, de l’estabilitat institucional, de la seguretat jurídica, de la confiança, de mirar endavant”, ha dit Illa a la inauguració de l’estand de Catalunya a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra a Madrid fins diumenge.

Per la seva banda, el ministre d’Economia i Comerç, Carlos Cuerpo, ha assenyalat que la decisió el Banc Sabadell de retornar la seu social a Catalunya és un “procés lògic” i que “té molt de sentit”. En declaracions a Onda Cero, el ministre ha apuntat que el retorn de l’entitat forma part del “procés de normalització a Catalunya” i que “hagin desaparegut les condicions que van donar lloc a la seva sortida el 2017”.

Cuerpo ha mostrat el seu respecte pel que ha considerat una “decisió empresarial”. El ministre ha afirmat, d’altra banda, que no li consta que la decisió de l’entitat presidida per Josep Oliu de retornar la seu social a Catalunya tingui relació amb l’opa hostil en marxa per part del BBVA.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat de “gran notícia per a Catalunya i per a l’economia catalana” el retorn de la seu social del Banc Sabadell i ha anticipat que entre aquest any i el que ve altres “companyies rellevants” seguiran els mateixos passos que l’entitat presidida per Josep Oliu i, fa unes setmanes, de Ciments Molins.

Des de Pimec, el president Antoni Cañete ha comentat que “no només ho celebrem, sinó que és una normalitat que torni una seu que no hauria d’haver hagut de marxar. El cap ha d’estar on ha d’estar el cos. Era una anomalia i ara és una normalitat”.

Des del 2017

El Sabadell va ser una dels milers d’empreses que l’octubre del 2017 van prendre la decisió d’abandonar Catalunya quan el referèndum d’autodeterminació organitzat pel Govern de Carles Puigdemont i prohibit pel Tribunal Constitucional enfrontava l’administració catalana amb la resta de l’estructura de l’Estat. Aleshores es va argumentar que la decisió es prenia per frenar la fuga de dipòsits de persones que temien que el procés sobiranista pogués comportar-los la pèrdua dels estalvis. Set anys després, amb la pèrdua de la majoria d’institucions dels partits sobiranistes i l’auge del PSC encapçalat per Salvador Illa, el Sabadell ha decidit que és hora de tornar la seu social a Catalunya. De fet, el Sabadell va ser la primera empresa de l’Íbex 35 a abandonar Catalunya el 2017 i ara se suma a Agbar i Molins per revertir la decisió. El pas es produeix en un moment crucial per a l’opa, l’endemà de fer-se públic que per primer cop des de l’inici de l’operació, la prima de l’opa del BBVA pel Sabadell és negativa. És a dir, que els accionistes hi sortirien perdent en cas d’acceptar l’adquisició. Precisament aquest dimecres el BBVA ha afirmat que el retorn de la seu social del Banc de Sabadell a Catalunya “no canvia les bondats” de l’opa que l’entitat basca té en marxa sobre el banc presidit per Josep Oliu. Fonts del BBVA han reiterat que l’operació “és bona per a Espanya, per a Catalunya i per a la resta de territoris on hi ha el Banc Sabadell així com per a clients, treballadors i accionistes d’ambdós bancs”. D’altra banda, el BBVA ha indicat que respecta el moviment del banc català després de set anys a Alacant. “És una decisió del Banc Sabadell que respectem”, assenyalen les mateixes fonts.

