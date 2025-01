La Cecot consolida el seu model d’emprenedoria i creixement empresarial

El 2024, l’equip d’Emprenedoria de la Cecot ha acompanyat 125 persones amb ànim d’emprendre un negoci o que ja tenien una idea empresarial a desenvolupar. En el marc del Programa EmprènCat de la Generalitat de Catalunya, 73 usuaris del servei han rebut assessorament i acompanyament gratuït per part de l’equip consultor de la patronal, en els àmbits de la creació d’empreses, creixement del negoci i transmissió d’empreses en funcionament. A més, l’Oficina de Finançament de l’organització multisectorial amb seu a Terrassa ha obtingut 3,5 milions d’euros en matèria de finançament pel conjunt de projectes emprenedors que ho han sol·licitat, des de la seva posada en marxa el 2023.

Amb aquestes dades, el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot ha tancat un exercici 2024 amb el que l’entitat considera “molt bons resultats de gestió i, sobretot, amb la consolidació d’un procés contemplat al Pla Estratègic 2022-2025 i que no acostumem a trobar en l’entorn de les organitzacions empresarials”, assenyala el secretari general de la patronal, Oriol Alba.

La Cecot posa l’èmfasi en haver aconseguit la prestació de serveis “de manera integral i holística, podent complementar qualsevol necessitat del projecte empresarial o ‘start-up’ amb orientació, tràmits de constitució, acompanyament, formació, assessorament, ‘networking’, finançament, generació de noves oportunitats de negoci”.

En un comunicat emès aquest dimecres, l’associació empresarial destaca també que com a nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), en el 2024 ha assessorat 26 emprenedors, en relació als tràmits sobre l’alta o la baixa de la seva empresa. Posa l’èmfasi en què, en total, ha tramitat l’alta de 13 noves empreses i la baixa de 2 autònoms.

Segona edició de Healthcare Vallès

Pel que fa a la preacceleradora Healthcare Vallès de la Cecot, després de l’èxit assolit el 2023, l’entitat va desenvolupar una segona edició el 2024 que ha tornat a tenir una molt bona rebuda per part de les 14 “start-ups” i les 6 empreses del sector de la salut i les cures que hi han participat. Al llarg de l’any s’han impartit un total de 112 hores de formació i 173 hores de mentoria que han contemplat aspectes clau del sector com la introducció a l’àmbit del sistema sanitari català, la innovació i la tecnologia, així com la investigació en l’àmbit sanitari, els models de negoci, el pla d’empresa i el lideratge.

D’altra banda, el 2024 el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot ha atès 1.438 usuaris en relació a les diferents subvencions disponibles enfocades en l’àmbit emprenedor i empresarial. També s’han tramitat 6 sol·licituds pel programa de suport per a l’obertura, reforma i millora d’establiments, incloses les parades dels mercats municipals. I s’han atorgat el 100% de les sol·licituds tramitades pel Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot amb l’import màxim dels 5.000 euros per cadascun dels projectes.

A més, una de les principals novetats introduïdes durant el 2024 en el pla de treball de l’àrea ha estat l’organització de l’Open Innovation Day que va agrupar diverses “start-ups” amb empreses industrials ja consolidades en el sector de l’alimentació sota el títol Food Tech Open Innovation Day i els resultats han motivat que la Cecot hagi programat per aquest 2025 dues sessions més: una per al sector alimentació i una altra enfocada a la indústria 4.0 on posaran en contacte “start-ups” amb empreses posicionades i de referència en els sectors amb l’objectiu d’ajudar a potenciar projectes inicials, generar noves línies de negoci, etc.