El projecte Treball als Barris creix a Terrassa i arribarà enguany a 14 sectors

El projecte Treball als Barris, que té l’objectiu d‘impulsar l’ocupabilitat dels participants i el desenvolupament socioeconòmic de les àrees d’actuació, arribarà enguany a molts més punts de la ciutat de Terrassa. Si fins ara s’havien implementat programes i actuacions d’aquest projecte a la Maurina i al Districte II (Ca n’Angalada, Montserrat, Torre-sana i Vilardell) en l’actual edició s’hi incorporen també alguns barris del Districte III (Can Jofresa, Can Palet, Can Palet II, Guadalhorce i Xúquer) i del Districte VI (Sant Llorenç, Egara, Sant Pere Nord i Can Tusell). Seran 14, en total.

“És un plaer que després de demanar-ho durant molt de temps des de l’Ajuntament de Terrassa puguem per fi ampliar el projecte a més barris”, s’ha congratulat Pilar Gutiérrez, gerent de Foment de Terrassa, que és qui executa a la ciutat aquesta iniciativa subvencionada en gran part pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que en aquesta edició compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros. Històricament, el projecte beneficiava només els barris inclosos a les lleis de barris, però enguany el SOC ha inclòs a la convocatòria tots els barris amb un valor de fins a 90 a l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST).

Gutiérrez ha explicat en la presentació d’aquest dijous que també s’incrementen els punts d’atenció per a la recerca de feina. Es mantenen el centre cívic Montserrat Roig i el de Francisca Redondo així com la seu central de Foment de Terrassa a la carretera de Martorell i s’hi sumen el Campus Vallparadís i el centre cívic Francesc Macià, amb la intenció de poder seguir augmentant-los en un futur.

Aquestes, però, no són les úniques novetats de l’edició actual, que va començar el passat mes de novembre del 2024 i s’allargarà fins al novembre del 2025. Per primer cop el projecte Treball als Barris a Terrassa inclourà Tallers d’Ocupació, programes experiencials que combinen l’ocupació i la formació en un entorn productiu real i que s’adrecen a majors de 30 anys, preferiblement en un 50% de 45 o més. En aquest cas, s’oferiran dues especialitats: rehabilitació d’edificis i fusteria d’alumini. Els 16 alumnes (8 de cada especialitat) seran contractats duran 10 mesos i treballaran en la millora d’habitatges de titularitat pública al barri de Torre-sana. “Es tracta d’aprendre oficis o professions a la vegada que es treballa”, ha detallat Gutiérrez.

Com en anteriors convocatòries, se seguiran duent a terme altres accions d’orientació, informació, formació i intermediació amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball i promoure la competitivitat de les empreses dels barris participants. Diversos dels programes que formen part d’aquest projecte incidiran directament en la millora dels barris esmentats ja que es contractarà temporalment diversos veïns per fer tasques diverses: des de manteniment d’espais públics fins a atenció ciutadana a través de diversos serveis.

Plans d’ocupació

A través dels programes d’experienciació laboral, més coneguts com a plans d’ocupació, es faran vuit contractacions d’una durada de sis mesos per actuacions professionals en els àmbits d’acollida i acompanyament a joves migrants, dinamització d’horta comunitària o mediació i dinamització d’activitats a biblioteques, entre altres, i 36 contractacions més per a actuacions ocupacionals en neteja viària, reparació de voreres i neteja d’herbes, manteniment d’edificis educatius públics i equipaments esportius municipals, informació ambiental o per fer també difusió del mateix projecte de Treball als Barris als nous barris que s’hi incorporen enguany.

D’altra banda, entre altres actuacions, s’oferirà orientació i acompanyament per trobar feina a persones inscrites com a demandants d’ocupació al SOC i residents als barris inclosos a la convocatòria, els tècnics de Foment encarregats del projecte faran un treball de prospecció d’empreses per establir col·laboracions i oferir formacions a mida amb compromís de contractació, s’oferiran pràctiques no laborals i es faran tallers i seminaris de suport al teixit productiu. També es durà a terme el programa Esport als barris, que combina esport amb orientació laboral i va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys.

Quan acabi la convocatòria es durà a terme una jornada d’ocupació de dos dies per posar en comú tots els programes desenvolupats i proporcionar recursos per crear xarxa entre les persones, empreses i entitats participants en les diferents actuacions, una altra de les novetats d’aquesta edició.

L’objectiu que s’ha plantejat Foment de Terrassa és arribar, en total, a unes 450 persones, “tot i que és un objectiu de mínims i si el superem seria fantàstic”, ha explicat Verònica Ruiz, cap del servei de projectes i processos de Foment de Terrassa.