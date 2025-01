L’Autcat carrega contra les reclamacions a autònoms per les ajudes de la covid

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) considera que molts autònoms estan vivint una situació “injusta” i “preocupant” arran de les reclamacions de la Seguretat Social per al retorn de les prestacions per cessament d’activitat rebudes durant la pandèmia de la covid. L’entitat, vinculada a la Cecot, ha fet arribar una carta a la ministra Elma Saiz en què el president de l’Autcat, Enric Rius, lamenta que “aquestes reclamacions, que en molts casos es fonamenten en criteris opacs i revisions a posteriori, posen en risc la viabilitat econòmica d’un col·lectiu ja de per si molt castigat”.

L’entitat lamenta que les causes al·legades per al retorn de les prestacions “inclouen errors administratius, falta de requisits i revisions posteriors” i que “en alguns casos s’apliquen criteris de justificació més estrictes respecte als exigits durant l’emergència sanitària”. “Aquesta onada de reclamacions està generant una gran preocupació entre els autònoms, molts dels quals es troben encara en situacions econòmiques precàries”, argumenta Rius.

Segons l’Autcat, els principals problemes que s’estan trobant els autònoms són els d’un deute inesperat, ja que “els imports poden ascendir a milers d’euros, una suma que molts autònoms no poden assumir”; inseguretat jurídica, perquè “la falta de claredat en els criteris de concessió i revisió genera desconcert i sensació d’injustícia”; i costos legals, donat que “els autònoms que decideixen impugnar aquestes reclamacions han de fer front a despeses jurídiques addicionals”.

Des d’Autcat, estan recomanant als autònoms afectats que revisin la documentació, busquin assessorament professional i, si és necessari, recorrin les reclamacions. “A més, exigim transparència total en els criteris utilitzats per a aquestes reclamacions, proporcionalitat en les exigències de devolució i mesures de suport per als autònoms afectats. Hem de pensar que les realitats i contextos d’aquestes persones, cinc anys després de pandèmia, són molt diverses i els estan requerint documentació o informació que, des del nostre punt de vista no té sentit, i més si en alguns casos no van poder ni refer-se’n i van haver de liquidar el negoci. Ara que aquestes persones just s’han pogut reincorporar al mercat de treball, havent d’arrossegar deutes a més la Seguretat Social els reclama, en alguns casos, tres mil euros. Volen acabar-los d’enfonsar i engrossir la llista de persones que han de rebre prestacions o subsidis per poder viure o prefereixen gent cotitzant?”, qüestiona el president de l’Autcat.

En el seu escrit a la ministra de Seguretat Social, més enllà de denunciar aquests fets, l’organització exigeix una revisió immediata de les reclamacions i exigeix transparència total, és a dir, que s’expliquin amb claredat els criteris utilitzats per a aquestes reclamacions i que els afectats tinguin accés a tota la informació necessària, i proporcionalitat en tant que es tinguin en compte les circumstàncies excepcionals de la pandèmia i es revisin les exigències de devolució de manera justa. També insten el Govern a proporcionar recursos legals i econòmics per als autònoms que hagin de fer front a aquestes reclamacions i condonacions del deute per als casos en què es pugui demostrar que l’autònom va actuar de bona fe i va necessitar l’ajuda per subsistir.