El servei d’alerta primerenca de la Cecot, el HelpEmpresa, ha desenvolupat una eina d’autodiagnòstic que permet a les empreses fer una primera avaluació interna de la seva situació abans de rebre el suport personalitzat de l’equip tècnic o de l’equip d’assessorament. El recurs, al qual les empreses interessades poden accedir a través de la web oficial del servei, agilitza el procés i ajuda a identificar amb més precisió les àrees que necessiten millores.

“Quan una empresa es dirigeix a HelpEmpresa és com quan nosaltres anem al metge i demanem una revisió. Després d’una exploració i les proves pertinents, el metge pot receptar-nos, pot donar-nos pautes o pot derivar-nos a un especialista per millorar la nostra salut i benestar”, argumenta el secretari general de la Cecot, Oriol Alba. “Per això recomanem a les empreses que facin l’autodiagnòstic un cop l’any ja que poden saber si disposen d’una bona salut financera; per identificar els possibles problemes on tendències negatives en una fase inicial; millorar contínuament a través de canvis progressius; establir objectius a llarg termini; adaptar-se als constants canvis del mercat o per acabar creant una cultura de la responsabilitat i el compromís”, indica.

HelpEmpresa ofereix tres itineraris d’acompanyament segons les necessitats específiques de cada empresa: creixement i consolidació (acompanyament a les empreses per fer-les més resilients i ajudar-les a expandir-se de manera sostenible); reestructuració (per a negocis viables que presenten problemes d’insolvència o risc de futur); i tancament ordenat (suport a empreses inviables en un procés de tancament honest i ordenat, incloent-hi mecanismes de segona oportunitat).

El servei d’alerta primerenca de la Cecot ha tancat el 2024 amb més de 200 empreses ateses, mentre que des dels seus inicia, ara fa quatre anys, ha ofert assessorament a més de 1.000 empreses de diferents sectors i províncies catalanes. El sector serveis representa el 40% de les empreses ateses el 2024; seguit dels sectors comerç i industrial, que junts conformen el 30% de les empreses usuàries. Pel que fa a la distribució territorial, el 80% de les empreses assessorades provenen de la província de Barcelona, mentre que la resta es troben repartides entre Girona, Tarragona i Lleida. Quant a forma jurídica, 5 de cada 10 empreses ateses treballen sota el règim d’autònoms, mentre que 4 de cada 10 són societats limitades.

El servei es caracteritza per oferir un diagnòstic holístic i personalitzat de la situació de cada empresa, amb especial atenció a àrees com l’estratègia, les finances i el màrqueting com les més sol·licitades durant el 2024.

Alba celebra que “el servei s’està consolidant com un referent per a pimes i autònoms que volen afrontar els seus reptes empresarials amb seguretat i estratègia i necessiten un suport extern que els ajudi a establir un punt de partida per poder aplicar millores”.

