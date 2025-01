La Cecot i EADA ajuden una vintena de pimes en la seva transformació digital

El Postgrau en Transformació Digital per a Pimes promogut per Cecot Formació i EADA Business School ha finalitzat la seva segona edició havent ajudat una vintena de pimes catalanes. Durant els set mesos de durada, els dinou participants a aquest programa de formació i mentorització adreçat a equips directius i responsables d’àrea, han estat capacitats per desenvolupar i aplicar estratègies de digitalització adaptades a la realitat de les seves empreses, amb l’objectiu d’optimitzar processos, millorar l’eficiència i generar noves oportunitats de negoci.

“Tots coincidim en què la digitalització és essencial per garantir la continuïtat i competitivitat de les empreses en un mercat en constant canvi. No obstant això, moltes pimes tenen dificultats per incorporar aquestes tecnologies en la seva estratègia i organització diària”, argumenta Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació i Desenvolupament, qui afegeix que “les pimes han de fer esforços significatius per adquirir el coneixement necessari, invertir recursos i realitzar canvis estructurals. A més, la manca de personal qualificat i la necessitat de lideratge des de la direcció són factors crítics per a l’èxit de la transformació digital i cal tenir-ho en compte per poder ajudar-les de manera efectiva”.

El postgrau en qüestió, totalment subvencionat, forma part de la iniciativa “Generació d’impuls a la transformació digital per a les petites i mitjanes empreses” del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, finançada per la Unió Europea – NextGenerationEU. El programa ha estat coordinat per l’Escola d’Organització Industrial (EOI) i ha combinat 150 hores de formació en modalitat mixta, combinant sessions teòriques i pràctiques.

Martínez assegura que “estem molt satisfets amb els resultats obtinguts en aquesta segona edició del Postgrau de Transformació Digital. Els participants han mostrat un alt nivell de compromís i implicació, i els resultats parlen per si mateixos. Han pogut desenvolupar els seus propis plans de transformació digital i, de fet, molts ja estan implementant accions concretes que milloren la productivitat i obren noves oportunitats de creixement per a les seves organitzacions”.

El format del programa, amb una combinació d’aprenentatge teòric i pràctic, ha permès que els alumnes s’endinsessin en casos reals de transformació digital. També han tingut l’oportunitat de fer “networking” amb altres professionals del sector.