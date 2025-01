La Cecot celebra el pla d’Illa i aplaudeix que “transcendeixi terminis electoralistes”

La Cecot valora positivament la proposta de pla econòmic “‘Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida” presentada aquest divendres pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la patronal amb seu a Terrassa, Xavier Panés, creu que “el fet que el pla transcendeixi terminis electoralistes per assolir els objectius, i el propòsit que Catalunya torni a ser motor econòmic denota voluntat de sobrepassar el context sociopolític en el que s’està plantejant”. De la mateixa manera, valora que, establint l’horitzó al 2030, “cerca la complicitat del màxim de forces polítiques per posar els interessos del país al capdavant”.

“Aquesta demanda d’establir pactes de país per poder impulsar els canvis estructurals que necessitem com infraestructures, habitatge, finançament, educació, sanitat, reforma de l’administració, etc. és una reivindicació històrica d’entitats com la nostra. Una reivindicació que coneixen els partits parlamentaris de les darreres dues dècades. Hi ha canvis de tendència que requereixen un marge de temps molt ampli entre que s’implementen les mesures i s’obtenen els primers resultats”, afegeix Panés.

Des de l’organització multisectorial expliquen que analitzaran els pròxims dies les mesures proposades per Illa. De moment, però, celebren que el pla contempli la “necessitat de reforçar la indústria i fomentar l’augment de grandària de les nostres empreses, que en la seva majoria són microempreses i pimes”, en línia a l’aposta de la Cecot per fer un canvi en el model econòmic que incrementi el pes del PIB industrial com a mínim al 25%.

Salvador Illa ha anunciat aquest divendres que el Govern invertirà un total de 18.500 milions d’euros en 5 anys, entre el 2025 i el 2030, que ha qualificat com a “la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d’ençà del 2010”. Seran 13.700 milions d’euros d’inversió directa de la Generalitat i 4.800 milions a través de crèdits que aniran destinats a infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i igualtat d’oportunitats.