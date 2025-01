Flexxible nomena Nieves Franco com a nova consellera delegada

Flexxible, companyia de programari reconeguda per les seves solucions de gestió integral del lloc de treball, ha incorporat, com a part del seu pla estratègic de creixement, a Nieves Franco com a nova consellera delegada de l’empresa.

La firma, amb seu cal carrer de Vallhonrat de Terrassa, explica en un comunicat que comença una nova etapa centrada en una estratègia d’expansió internacional i transformació del seu model de negoci. Des de l’empresa asseguren que la seva solució, que incorpora de forma nativa, eines d’intel·ligència artificial per a la gestió eficient del lloc de treball, està sent adoptada per l’ecosistema de grans clients, tant públics com privats, i té la projecció de convertir-se en un referent mundial en el seu camp.

“Ens sentim molt orgullosos de la incorporació de Nieves Franco com a primera executiva a la nostra organització. La seva dilatada experiència en el món ‘as-a-service’ ens ajudarà a créixer més ràpid internacionalment. El producte Flexxible està en un punt de maduresa ideal perquè puguem créixer de forma excepcional i l’experiència de la Nieves ens aportarà una nova visió en l’aproximació als nostres clients”, assenyala Sabastian Prat, director de visió i fundació de Flexxible,

Nieves Franco compta amb una dilatada trajectòria de més de 30 anys liderant projectes d’expansió en companyies tecnològiques i de telecomunicacions nacionals i internacionals. Durant els últims sis anys ha estat CEO d’Arsys, proveïdor d’infraestructura IT de referència a Espanya i pioner europeu en serveis al núvol. Anteriorment havia desenvolupat la seva carrera professional a IONOS o Ono.

A més de Terrassa, Flexxible també té seus als Estats Units, el Brasil, el Regne Unit i l’Índia. Segons destaca la firma en el seu comunicat, la qualitat de la seva solució va ser reconeguda el 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Employee Experience Management (DEX) Tools i els 2023 i 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for DaaS.