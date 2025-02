Escuder torna a Terrassa

El distribuïdor de productes químics Sucesores de José Escuder S.L. (Escuder) ha tornat a Terrassa. L’empresa, que va tenir la seu al carrer del Migjorn entre 1991 i 1999, ha ubicat de nou les seves oficines a la ciutat, aquest cop al Centre. Es tracta d’un local de 700 metres quadrats situat al carrer de Cervantes on des del passat mes de juny treballen 22 dels 35 treballadors de la firma que fins ara tenien el seu lloc de feina a Rubí.

El trasllat de l’oficina d’Escuder de Rubí a Terrassa obeeix, però, a un projecte més gran. L’empresa –que és un distribuïdor B2B d’ingredients (matèries primeres) per a l’elaboració de productes centrats en els sectors cosmètic, farmacèutic i alimentari–, té intenció de modernitzar la seva estructura tècnica amb nous laboratoris al polígon Rubí Sud. Allà hi manté el magatzem, les sales blanques d’envasatge i els laboratoris d’identificació i qualitat del producte i a mitjan 2025 té previst començar-hi obres.

“Vam valorar fer un canvi d’ubicació i fer una estratègia de creixement en espai, però després de la pandèmia vam decidir que el que havíem de fer era una estratègia de creixement en valor”, assenyala el CEO d’Escuder, Sam Jul. “El que necessitàvem era modernitzar la nostra infraestructura tècnica. Això ens requeria espai i vam decidir externalitzar les oficines, treure-les de Rubí, i aprofitar aquells 300 metres quadrats per a nous laboratoris”, comenta.

I així és com han anat a parar altre cop a Terrassa. “Buscàvem un espai al Vallès, en zona urbana i ben comunicada. Terrassa ja la coneixíem, tenim força treballadors que hi viuen i va sortir l’oportunitat d’un local que ens va encaixar”, indica Jul, que calcula la inversió feta el 2024 per al trasllat a Terrassa en uns dos milions d’euros i la que faran aquest any a Rubí en un milió i mig o dos.

Formulacions i aplicacions

Als laboratoris que tenen actualment, la feina que hi fan és la d’assegurar-se que els productes que els entren, els que els serveixen els seus proveïdors, són els que han demanat i que compleixen amb la qualitat que el proveïdor promet “i ara el que volem aportar és tot el tema de microbiologia, que en l’àmbit cosmètic i alimentari es demana molt, i el tema de formulacions i aplicacions d’alimentació i de cosmètica. És una demanda del mercat. Tant els proveïdors com els clients demanen que puguis donar valor ensenyant el que es pot arribar a fer amb els productes que vens. Per exemple, amb una glicerina, ensenyar que pots arribar a fer aquest xampú o aquella crema. Aportar un ‘know-how’ que el client després pot extrapolar o fins i tot donar-li solució a problemes que pot arribar a tenir en les seves formulacions”, destaca el CEO d’Escuder. “Que el client pugui venir allà i pugui veure com es pot treballar amb els nostres productes, que els nostres proveïdors puguin venir amb clients estratègics i fer formacions o ensenyar-los les novetats del mercat”, afegeix.

El conseller delegat de l’empresa precisa que no passaran a vendre fórmules o producte acabat sinó que aquests espais seran simplement per “ensenyar, demostrar el que es pot arribar a fer amb els nostres productes”. De fet, “Escuder mai ha fabricat. El nostre negoci és la compra en quantitats grans i la distribució en quantitats petites adaptant-nos a les necessitats del mercat. No produïm, no fabriquem res, no fem ni barreges ni produccions, però reenvasem”, exposa Jul.

17 milions d’euros de facturació

Avui el 60% del “core business” de la companyia correspon al sector cosmètic, gairebé un 20% al farmacèutic (amb excipients, sobretot) i gairebé un altre 20% a l’alimentari, sent la indústria, en general, i la detergència altres sectors per als quals treballen, però de forma residual. Escuder disposa d’unes 1.200 referències diferents en estoc i la seva mitjana de referències introduïdes per client és d’unes 20. El 2024 han assolit una facturació de 17 milions d’euros, una xifra en línia amb els objectius que s’havien marcat, i de cara als pròxims dos o tres anys preveuen un salt quant a volum de negoci, que les inversions en personal i infraestructures comencin a donar fruits. La previsió per al 2025 és arribar als 18 milions d’euros “però anirà una mica supeditat a la situació socioeconòmica mundial”, apunta Jul.

El mercat principal d’Escuder és Espanya i Portugal, però compren a tot el món. El 2018 van obrir una delegació comercial a Singapur enfocada a les compres i aquest 2025 han apostat per obrir una filial a França, anomenada Escuder France. “Tot s’enviarà des d’aquí, però sortirà etiquetat en francès. Allà hi haurà un equip comercial amb personal francès que farà la mateixa feina que estàvem fent fins ara aquí, però amb possibilitats de créixer més per la presencialitat”, declara Jul.

Més de 125 anys d’història i quatre ciutats

Escuder va néixer el 1896 a Barcelona quan José Escuder Muntadas va muntar una drogueria al carrer d’Entença. Des de l’aleshores, han canviat diverses vegades d’ubicació, passant pel trasllat a Sant Sebastià durant la Guerra Civil i el retorn a la ciutat comtal el 1940, l’aterratge a Terrassa el 1991 i la mudança a Rubí el 1999. Les sales de les noves oficines de Terrassa porten el nom de diversos carrers pels quals han passat.