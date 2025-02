Inology exporta la seva solució de gestió de despeses empresarials a Xile i el Perú

L’empresa terrassenca Inology ha començat a exportar a Xile i el Perú la seva solució tecnològica per a la gestió digital de despeses empresarials. Mitjançant una aplicació mòbil, els treballadors de les empreses utilitzen el programari per agilitzar el procés de justificació i acceptació dels tiquets i justificants sorgits d’un viatge corporatiu.

L’accés d’Inology als mercats xilè i peruà ha comptat amb el suport del Govern, per mitjà d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball– a través de l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions de Santiago de Xile. En concret, Inology ha tancat un acord de col·laboració amb un soci local xilè, Marigold, una empresa que és d’origen català i que els posa en contacte amb potencials socis i clients.

La solució de l’empresa egarenca incorpora tecnologia de reconeixement òptic de caràcters (OCR i ICR) per fer la lectura digital dels tiquets i justificants de despeses. Amb una fotografia, l’aplicació llegeix el concepte i la quantitat. L’ús de la intel·ligència artificial permet l’automatització de la lectura i agilitzar el processament de cada tiquet i fotografia de cada usuari.

La directora de màrqueting d’Inology, Raquel Ibáñez, explica que “el programari, anomenat Tickelia, està pensat per a aquelles mitjanes i grans empreses que tenen personal que ocasionalment o habitualment han de viatjar per feina”. “L’objectiu és facilitar i digitalitzar el procés de control financer de les despeses dels treballadors”, subratlla Ibáñe, que considera que “existeix una gran oportunitat de negoci a Xile i al Perú, especialment per l’alt volum d’empreses potencialment usuàries de la solució”.

A més de Xile i el Perú, des de l’any 2022 Inology exporta la seva solució a Colòmbia, on va captar el seu primer client durant el Mobile World Congress del 2019, en què va participar amb un espai a l’estand d’ACCIÓ. Des d’aleshores, amb el suport de l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions de l’agència a Bogotà, l’empresa ha obert una filial a la capital colombiana des d’on impulsen la internacionalització a països com l’Argentina, l’Uruguai i el Panamà. A la vegada, recentment ha obert mercat a Mèxic.

