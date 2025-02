La preacceleradora Healthcare Vallès de la Cecot tindrà tercera edició

La preacceleradora del sector de la salut i les cures Healthcare Vallès celebrarà enguany la seva tercera edició. El programa, impulsat per la Cecot i subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus, té obertes les inscripcions fins al 28 de febrer i començarà a l’abril, amb una durada fins al desembre de 2025.

La iniciativa està orientada a emprenedors amb idees o empreses emergents del sector de la salut que vulguin portar la seva iniciativa al següent nivell. El programa ofereix un itinerari formatiu i de mentoria relacionat amb el model de negoci, estratègia, vendes, màrqueting i gestió econòmic-financera, especialitzada en l’àmbit sanitari, i inclou la possibilitat de mantenir contacte amb les empreses consolidades de l’ecosistema sanitari del Vallès.

La segona edició de Healthcare Vallès, que va finalitzar el passat 31 de desembre, ha comptat amb la participació de 14 empreses emergents. Entre els projectes participants es troben Loop Diagnostics, que ha desenvolupat un dispositiu de cribratge de la sepsis, i ROBOPEDICS, que ofereix un dispositiu per facilitar el moviment a persones amb hemiplegia o hemiparèsia. FisioReact ha creat un servei de fisioteràpia personalitzada a domicili digitalitzat, mentre que Meloom ha dissenyat un producte digital per millorar el benestar emocional mitjançant l’aprenentatge musical. Altres “start-ups” destacades inclouen A mossegades, que proporciona un servei d’acompanyament nutricional, i Genialhelp GO!, que ofereix acompanyament psicològic en línia per a treballadors. Heecap ha desenvolupat un sistema d’estimulació elèctrica per a pacients amb ventilació mecànica, i BrainFocus utilitza IA per al diagnòstic prequirúrgic de l’epilèpsia. NodeMatch permet el control remot de la diabetis, mentre que Renvix Science se centra en l’estimulació de teixits per a medicina regenerativa estètica. Completen la llista CR Super Nova, que produeix muntures d’ulleres localment, Live Fresh Biotech, que ofereix solucions de fred sostenibles, Recordarcita.com, que gestiona cites mèdiques, i FlorenceCare, que connecta professionals i pacients per a atenció sanitària a domicili.

Durant els set mesos de durada del programa, s’han impartit un total de 112 hores de formació, enfocades a sessions de tecnologia, innovació, nous models de negoci i sessions en gestió empresarial. A més, s’han ofert 173,50 hores de mentoria personalitzada, adaptada a les necessitats de cada “start-up”, per guiar-les en la definició i consolidació del seu model de negoci. Judit Pañella, project manager del programa a Cecot, destaca que “aquesta combinació ha proporcionat als participants les eines necessàries per desenvolupar els seus projectes innovadors”.

El programa ha comptat amb el suport de sis empreses de l’ecosistema sanitari, que han aportat els seus coneixements i experiència per ajudar a impulsar aquestes creant sinergies estratègiques per als participants: MútuaTerrassa, Egarsat, Vítaly, B. Braun, Consorci Sanitari de Terrassa i Moehs Ibérica.

“Un dels grans èxits d’aquesta edició ha estat la selecció de tres de les ‘start-ups’ participants per presentar la seva iniciativa a l’estand d’ACCIÓ i la Generalitat de Catalunya al 4YFN-MWC Barcelona 2025”, explica el secretari general de la Cecot, Oriol Alba. Es tracta de BrainFocus, Loop Diagnostics i Robopedics. En el marc del Demo Day del Programa Primer, un jurat expert va escollir sis projectes d’entre els vint seleccionats prèviament, i tres d’aquests provenen de la preacceleradora Healthcare Vallès, tal com va succeir en l’edició del 2023. “Aquesta oportunitat permetrà a les nostres ‘start-ups’ guanyar visibilitat i establir contactes estratègics dins del sector”, subratlla Alba.

La preacceleradora Healthcare Vallès de la Cecot tindrà tercera edició