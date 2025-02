Eurohueco presenta un ERO per tancar la planta de Castellbisbal

La companyia d’arts gràfiques Eurohueco ha presentat un Expedient de Regulació de l’Ocupació (ERO) per tancar la planta de Castellbisbal i acomiadar tota la plantilla, formada per 150 persones. El sindicat USOC ho va fer públic aquest dilluns, per bé que la firma va presentar l’expedient a finals de gener. Fins ara ja s’han celebrat dues reunions per negociar les condicions dels acomiadaments, segons detallen els representants dels treballadors.

En un comunicat, el sindicat rebutja l’ERO, tot destacant que Eurohueco fa més de 30 anys que opera des de Castellbisbal. “Denunciem que aquesta mesura afecta l’economia local i el sector industrial”, recalca la USOC, que exigeix alternatives als acomiadaments. Les negociacions s’allargaran fins el 21 de febrer.

L’anunci d’Eurohueco arriba poques setmanes després d’un altre anunci de tancament industrial a Castellbisbal, ja que RDM Group va comunicar al gener un ERO per cessar l’activitat de la seva planta de fabricació de cartró reciclat per a envasos. La italiana acomiadarà 237 treballadors.

