La patronal demana compensacions a les pimes afectades per la reducció de jornada

El Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball, del qual forma part la Cecot, considera que la reducció de la jornada laboral afectarà de “manera desproporcionada” les pimes catalanes. En un comunicat emès aquest dimecres, destaca que a diferència de les grans corporacions, les pimes no tenen tanta capacitat per absorbir els costos addicionals derivats d’aquesta mesura i alerta que es podria traduir en menys contractació i més dificultats per mantenir la competitivitat i, en definitiva, fer viable el negoci.

L’organisme, que aglutina una vintena d’organitzacions empresarials territorials de Catalunya, recorda que les pimes representen el 99% del teixit empresarial a Catalunya i són “el motor de l’economia del país”. Reclama a l’executiu de Pedro Sánchez que reconsideri la reforma i tingui en compte que les empreses “no poden assumir més càrregues sense un suport adequat”. Alhora, proposa que s’estableixin mecanismes de suport per a les empreses més afectades, com ara bonificacions fiscals, ajudes a la contractació o una aplicació progressiva per a aquells sectors amb més dificultats per assumir aquesta reducció.