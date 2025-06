4,5 milions d'euros per ajudar les pimes en sostenibilitat, digitalització, internacionalització i resiliència

L’Enterprise Europe Network (EEN), de la qual forma part la Cambra de Comerç de Terrassa, donarà suport a més de 6.900 pimes catalanes en els pròxims tres anys en els camps de la digitalització, la sostenibilitat, la internacionalització i la resiliència. És el principal objectiu del pla operatiu 2025-2028 de l’EEN, una xarxa internacional cofinançada per la Comissió Europea (CE) que a Catalunya està liderada per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball–, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de Cambres. També compta amb el suport de PIMEC i la Cambra de Comerç de Terrassa com a membres associats per fer difusió de les activitats i serveis de la xarxa.

El nou pla operatiu, que s’ha presentat aquest dijous als responsables de la Comissió Europea, compta amb un pressupost de 4,5 milions d’euros fins al 2028 per impulsar la innovació, la internacionalització i l’accés a finançament europeu de les pimes catalanes.

Així, per exemple, el node de l’EEN a Catalunya facilitarà a les pimes serveis per impulsar projectes d’R+D i innovació empresarial per desenvolupar solucions tecnològiques que contribueixin a fer front a l’emergència climàtica i facilitarà l’accés a oportunitats de compra pública d’innovació arreu del món.

En l’àmbit de la internacionalització, les pimes catalanes podran accedir a serveis de suport a l’exportació, gestió duanera, assessorament jurídic internacional, formació i diagnosi d’internacionalització. A més, trobaran suport per trobar nous socis internacionals gràcies a una plataforma compartida amb 600 organismes de suport a l’empresa de 60 països. De fet, l’Enterprise Europe Network també és responsable de l’organització de jornades de networking per connectar pimes catalanes amb empreses internacionals en esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), l’Smart City Expo o l’Integrated Systems Europe (ISE).

D’altra banda, l’EEN és el principal instrument de les pimes catalanes per accedir al finançament provinent de fons europeus com l’Horizon Europe o l’EIC Accelerator. De fet, les empreses catalanes han captat 460 milions d’euros de finançament europeu en projectes de recerca i innovació durant els primers quatre anys de l’actual programa marc, l’Horizon Europe 2021-2027.

Segons una anàlisi d’ACCIÓ, entre els anys 2021 i 2024 Catalunya s’ha situat com la tercera regió europea amb més fons captats per les empreses en aquest tipus de projectes, assolint el 4% del total del finançament del programa, només per darrere de les regions de París (Île-de-France) i Munic (Oberbayern).