Reempresa supera els 14.600 llocs de treball salvaguardats

Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya impulsat per la Cecot i Autoocupació, ha superat ja els 14.500 llocs de treball salvaguardats. Segons les últimes dades, actualitzades aquest mes de juny, les transmissions empresarials dutes a terme en el marc d’aquest servei, des de la seva posada en marxa l’any 2011, han ajudat a mantenir més de 14.600 feines.

Amb xifres acumulades des de la posada en marxa de la iniciativa, Reempresa ha arribat a les 5.225 compravendes o “reempreses d’èxit”, com mencionen ells. Tots aquests traspassos han generat una inversió induïda de 278 milions d’euros.

Reempresa posa en contacte empresaris que per motius diversos volen deixar els seus negocis en funcionament i emprenedors que volen posar en marxa un projecte empresarial sense haver de començar de zero. En aquests pràcticament 14 anys de funcionament del servei, 21.340 persones físiques o jurídiques s’han inscrit al servei com a reemprenedors o interessats a comprar un negoci en venda. Per la seva banda, les empreses en venda que han entrat en el mercat de Reempresa han estat 11.900.

El sector predominant en el mercat per reempreses d’èxit és el comerç, que agrupa el 32% dels casos; seguit de prop pels serveis i l’hostaleria, amb un 30% en ambdós casos. Mentrestant, un 6% dels traspassos corresponen a la indústria i un 2%, a la construcció.

En tot Reempresa, els homes superen les dones tant pel que fa a les persones cedents o venedores (54% versus 46%) com a les reemprenedores o compradores (60% versus 40%). Pel que fa als venedors, un 39% té més de 60 anys. Respecte dels compradors, les franges d’edat majoritàries són la de 40 a 50 anys i la de 50 a 60 anys, amb un 32% en els dos casos.