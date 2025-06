La Cecot celebra el nou Decret Llei per impulsar les renovables i l’emmagatzematge energètic a Catalunya. La Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la patronal amb seu a Terrassa considera que el Decret llei 12/2025, de 3 de juny, aprovat recentment pel Govern de la Generalitat, suposa un pas endavant "en la consolidació d’un model energètic més competitiu, sostenible i segur per a Catalunya".

"És una bona notícia que Catalunya avanci en un marc normatiu que dona resposta a les necessitats reals del sistema elèctric i empresarial, especialment en l’àmbit de l’emmagatzematge, que és clau per la bona gestió de les energies renovables", valora el president de la comissió, Oriol Xalabarder.

El text legislatiu, que s’emmarca com a resposta directa a l’apagada elèctrica del passat 28 d’abril, declara d’interès públic superior els projectes d’energies renovables i en regula el desenvolupament a través de mesures que faciliten el seu desplegament, especialment en tres àmbits prioritaris: l’impuls als sistemes d’emmagatzematge d’energia amb bateries, siguin independents o hibridats amb instal·lacions de generació, l’accés a sòls no urbanitzables o antropitzats per a la instal·lació de plantes solars i eòliques; i la incorporació de mecanismes per evitar la pèrdua d’inversions en projectes de generació renovable.

Per primer cop, el decret regula de forma específica el procediment d’autorització de les instal·lacions d’emmagatzematge amb bateries i simplifica diversos tràmits administratius. Així mateix, eximeix d’autorització les instal·lacions renovables de fins a 500 kW i permet considerar no substancial la incorporació de bateries en activitats amb llicència ambiental.

Des de la Cecot també es valora l’obertura a nous usos del sòl, com la possibilitat d’instal·lar renovables en terrenys de classe agrològica I i II (fins a 5 MW) amb validació prèvia, o en sòls antropitzats, a més de la inclusió de l’emmagatzematge com a ús tècnic dins el sistema urbanístic, fet que permet la seva instal·lació en sòls logístics i industrials.

Una altra novetat destacada és la possibilitat de transmissió de l’autorització administrativa abans de la posada en marxa de la instal·lació, "fet que pot facilitar la continuïtat de projectes que es trobaven en risc de cancel·lació", assenyala la patronal.

La Comissió de Sostenibilitat i Energia de la Cecot subratlla la "importància estratègica" que a parer seu té aquest decret per al desplegament renovable a Catalunya i n’aplaudeix aspectes com la facilitació i clarificació normativa per a l’emmagatzematge energètic, l’ampliació dels espais disponibles per a la generació i emmagatzematge i la possibilitat de recuperar projectes aturats per qüestions de viabilitat econòmica.

Ara bé, tot i aquesta valoració positiva, la comissió lamenta que el decret no inclogui solucions específiques per a les pèrgoles fotovoltaiques, "sovint limitades per criteris urbanístics", ni per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, "que topen encara amb traves municipals que en dificulten el desplegament.", diuen.