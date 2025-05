AEInnova s’alia amb un important institut industrial xinès

AEInnova, que ha desenvolupat uns sensors sense fils per al manteniment predictiu a la indústria que s’alimenten amb calor residual, ha fet un important pas per a la seva internacionalització. L’empresa terrassenca ha tancat un acord de possible col·laboració comercial i tecnològica amb el Wuhan Institute of Industrial Innovation and Development (WIIID), un centre punter a escala internacional. Una delegació xinesa formada per una dotzena de persones va visitar aquest divendres la seu de la companyia al carrer del Pare Llaurador, on es va formalitzar el conveni.

“Aquest contacte ens ha arribat per referència d’una associació catalanoxinesa que treballa en l’àmbit de la col·laboració en la innovació tecnològica. A més, hem estat referenciats pel Centro Nacional de Microelectrónica. Aquesta gent va contactar amb ells preguntant per empreses ‘deep tech’ i ens van anomenar a nosaltres”, explica David Comellas, CEO d’AEInnova.

Responsables i treballadors d'AEInnova conversen amb membres de la delegació xinesa, durant la visita a la seu de l'empresa

Alberto Tallón

“Nosaltres estem forjant des de fa molt temps una reputació tecnològica a través de la participació de la nostra empresa en diferents projectes de recerca europeus, fins ara en portem nou, en altes tecnologies. Són projectes impulsats per la Unió Europea en els quals col·laboren universitats, instituts de recerca i la nostra empresa”, exposa Comellas. “Gràcies a això, i a la tecnologia que hem desenvolupat, s’ha generat una certa reputació, que ha fet soroll a escala nacional-europea, però sembla que ara hem saltat una mica la frontera”, assenyala, satisfet.

Més enllà de la UE

En aquest sentit, el conseller delegat d’AEInnova detalla que ja han tingut col·laboracions comercials al Japó i que estan intentant entrar comercialment en diferents països, però assegura que en l’àmbit de la transferència tecnològica o de recerca no havien sortit de l’àmbit de la Unió Europea.

“La Xina no estava ni molt menys en el nostre mapa de contactes, perquè està lluny, és molt gran i molt complicat. Però han estat ells els que han vingut a buscar-nos, una mica també per l’aval que tenim pel fet que la Unió Europea hagi invertit a la nostra empresa i que estiguem en la classificació de l’European Innovation Radar com a ‘key innovators’ en sensors autònoms i, des de l’any passat, com a millor tecnologia sostenible”, detalla.

Foto de grup després de la signatura de l'acord

Alberto Tallón

L’acord entre AEInnova i el Wuhan Institute of Industrial Innovation and Development podria comportar una important inversió econòmica per a l’empresa terrassenca i l’intercanvi de coneixement entre ambdues parts. “És possible que nosaltres enviem persones d’aquí cap allà i que ells també ens enviïn persones aquí”, explica Comellas.

Des d’AEInnova no descarten muntar un centre tecnològic conjunt a Wuhan ni tampoc, en un futur, obrir una planta de producció per al mercat asiàtic allà, tot i que no és quelcom que tinguin ara sobre la taula. “Ara mateix no tenim els recursos financers per plantejar-nos absolutament res fora de l’àmbit català. La nostra fabricació està aquí. La fem a Catalunya, per al mercat europeu, perquè, a més, és un tema de filosofia. No té gaire sentit fer un producte que ajuda les empreses a ser més sostenibles, si després el poses en un contenidor i el transportes per tot el món emetent alts nivells de CO2. La filosofia de l’empresa sempre ha estat fabricar a prop del client. Per a Europa, fabriquem a Catalunya. Si en el moment que tinguem mercat obert a Àsia decidim fabricar a Àsia, simplement serà per al mercat asiàtic”, precisa Comellas.