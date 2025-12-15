AEInnova suma un nou reconeixement europeu i s'expandeix a l'Aràbia Saudita

L’empresa terrassenca AEInnova ha assolit recentment dues fites significatives que posen en relleu la seva capacitat innovadora i el seu creixement internacional.
Els seus sensors industrials sense bateries i alimentats per calor han estat declarats com a “Market Ready” (a punt per al mercat) per part de l'Innovation Radar de la Comissió Europea, confirmant la viabilitat comercial de la seva tecnologia i la seva aplicació en la indústria 5.0, així com la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, en energia assequible i neta (ODS 7) i innovació i infraestructura industrial (ODS 9). La certificació se suma al reconeixement d'AEInnova, també per part de la CE, com a “EU Key Innovator” en la generació termoelèctrica industrial IoT per a aplicacions d’alta temperatura.
Segons Raúl Aragonés, fundador i president d’AEInnova, "és la primera vegada que una tecnologia com la nostra —totalment sense bateries, alimentada únicament per calor residual i dissenyada per al manteniment predictiu de la indústria pesada— aconsegueix aquest reconeixement. I sí... Estem més que preparats per revolucionar el mercat. A AEInnova, hem passat anys convertint una idea ambiciosa en un producte real. Avui, Europa ho confirma: el futur de l’IoT industrial pot ser sostenible, sense manteniment i alimentat per calor. Próxima parada? Escala global.”
Paral·lelament, AEInnova ha entrat al mercat saudita mitjançant un acord exclusiu amb Cyber Cube, amb seu a Dammam. La col·laboració, signada amb el CEO, Malik Hassan, permetrà que les solucions de l’empresa terrassenca, com InduEye Vibro i el monitoratge de pèrdues en trampes de vapor, s'introdueixin a l'Aràbia Saudita. Recentment, AEInnova ha presentat aquestes tecnologies al congrés Industrial Transformation Saudi Arabia.
Segons Aragonés, aquesta col·laboració "suposa un pas important en el nostre creixement internacional" així com "una fita emocionant per a portar un monitoratge industrial sostenible i sense bateries a un panorama industrial en ràpid creixement.