Celsa completa el refinançament del grup amb 1.200 milions d'una emissió de bons

La multinacional vallesana Celsa ha completat el refinançament del grup amb el desemborsament aquest dimecres de 1.200 milions d'euros obtinguts a través d'una emissió de bons anunciada el 4 de desembre. La demanda dels bons anunciats "ha superat àmpliament l'oferta", ha informat la companyia en un comunicat
A aquests diners s'hi sumen els 800 milions que els accionistes van aportar a finals d'octubre per refinançar el deute. Els fons han servit per pagar tot el deute del grup objecte de refinançament, amb la qual cosa, conclou el procés de reorganització financera de la companyia. Segons Celsa, aquesta reorganització ha permès millorar les condicions de cost i terminis del deute del grup.
A finals d'octubre el consell d'administració de Celsa Steel aprovava que els accionistes aportessin fins a 800 milions d'euros per refinançar el deute. Concretament, es preveia que injectessin 200 milions addicionals en efectiu al capital de la companyia i 600 milions d'euros en concepte de préstec subordinat.
Amb aquesta mesura, es preveia començar a reordenar l'estructura financera de l'empresa siderúrgica amb seu a Castellbisbal perquè pogués concórrer als mercats. Alhora es convocava una Junta Extraordinària d'Accionistes per al 4 de desembre, dia en el qual es va anunciar l'emissió de bons que ha aconseguit els 1.200 milions addicionals.
La societat culmina així el procés de reorganització financera, que va començar amb la capitalització derivada de la sentència judicial el setembre del 2023 i va continuar, entre d'altres, amb la desinversió dels actius en els països nòrdics i el Regne Unit.
A mitjans de l'any passat, Celsa va llençar un pla industrial de millores operatives mitjançant un pla d'inversions que es va finançar amb una ampliació de capital de 166 milions d'euros coberta pels actuals accionistes. Aquest pla ja s'ha complert en un 60% i ha permès increments de l'Ebitda.
D'altra banda, la companyia espera un entorn macroeconòmic més favorable de cara a l'any que ve, on s'espera que l'increment de la demanda del sector de la construcció i la implementació de les mesures de salvaguarda i tarifes anunciades per Unió Europea per al sector d'acer ajudin a millorar el cicle econòmic de la indústria.